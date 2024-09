Fabio Ferrero diventato ricco con le Cryptovalute nella tua città non esiste

Ci segnalano i nostri contatti una apparizione tipica dei gruppi “cittadini”, la storia di Fabio Ferrero diventato ricco con le Cryptovalute.

Un soggetto che appare, sempre lo stesso, in ogni gruppo cittadino. Egli vive sempre nella tua città, o meglio nella città di chi ci segnala la cosa, in un bizzarro esperimento di bilocazione miracolosa.

La sua storia è sempre la stessa: egli era un poveraccio devastato dai debiti e coi simboli tipici “della povertà social” (utilitaria usata e di piccola cilindrata, pochi lussi) che improvvisamente scopre le Cryptovalute e diventa un miliardario pronto a comprare una Tesla (simbolo del lusso social) e spiegare a tutti come diventare miliardari.

C’è solo un problema: questo individuo non esiste.

Si tratta del solito tentativo di Phishing, una storiella inventata per irretire persone. Il link, irraggiungibile da PC o Mac, da cellulare mostra l’improbabile storiella a cui siamo tutti abituati: l’individuo che scopre le Cryptovalute e compra un macchinone di lusso al mese con lo stile di vita dei “gatti e volpi” virtuali che millantano vite da sogno a Dubai chiedendoti qualche centone per investire su di loro o il “Principe di un lontano paese” che ti chiede prestiti per diventare duca e miliardario.

Fabio Ferrero non esiste: la sua effigie proviene da Pinterest, in una galleria titolata “Stile vita di Lusso”.

Letteralmente qualcuno ha cercato la prima immagine disponibile in rete cercando “Vita da Lusso” ed “Eleganza” e l’ha appioppata a questa storia.

Concettualmente, è la stessa operazione con le foto di Geppi Cucciari brutalmente percossa in diretta dagli sgherri malvagi di Bankitalia per aver rivelato alla RAI il “segreto della ricchezza” e gettata nelle segrete per impedirle di rendere miliardari gli Italiani oppure di Giorgia Meloni che annuncia di essere entrata nel tunnel del Crypto vendendo investimenti a 250 Euro.

In questo caso anziché famosi con foto e video modificati (un deepfake ridoppiato con AI per la premier, una foto dove sul viso di lei sono applicati lividi, ferite e segni delle percosse dei “soldatacci di Bankitalia” per la Cucciari), una foto stock diventa un improbabile personaggio.

