Evitiamo volantino Esselunga e spesa a casa in offerta tramite email truffa oggi 2 luglio

Bisogna stare alla larga dal volantino Esselunga e spesa a casa in offerta tramite email truffa oggi 2 luglio. Una nuova truffa online vede coinvolta la catena di supermercati Esselunga, con la classica email farlocca che può trarre in inganno l’utente più ingenuo. La truffa Esselunga è apparsa anche sotto un post della pagina ufficiale Facebook della famosa azienda di supermercati, con quest’ultima che ha messo in allerta l’utente colpito.

Siate scettici con volantino Esselunga e spesa a casa in offerta tramite email truffa da oggi 2 luglio

Dunque, non parliamo di un disservizio come avvenuto con il nostro ultimo articolo sulla catena, ma di una nuova truffa in agguato. Infatti, in mattinata è stato postato uno screenshot dove si nota la mail ricevuta proprio da Esselunga e che invita il malcapitato a sottoporsi ad un semplice sondaggio per vincere un fantastico premio. Si tratta di un chiaro messaggio phishing che risulta essere molto pericoloso perché può rubare dati ed addirittura del denaro.

Chi gestisce la pagina Facebook di Esselunga ha voluto proprio mettere in guardia tutti su questa metodologia di truffa online che risulta essere tra le più diffuse. Di solito si utilizza come tramite proprio la mail, ma è facile anche imbattersi in sms con messaggi phishing. L’utente che ha ricevuto tale mail ha cercato delucidazioni sulla pagina FB di Esselunga, per capire insomma se questo sondaggio fosse partito effettivamente dalla stessa azienda.

La risposta non si è fatta attendere, si tratta di una truffa online dalla quale stare assolutamente alla larga. Come spiegato sullo stesso sito di Esselunga ci si può difendere facilmente da queste truffe facendo proprio attenzione al campo del mittente, perché il più delle volte non combacia con il reale dominio, in questo caso appartenente proprio ad Esselunga.

Di solito queste mail o sms truffa contengono sempre dei link che invitano a inserire i propri dati personali, già questo fa capire come non sia un messaggio reale. Bisogna quindi prestare massima attenzione ai messaggi che esordiscono con “congratulazioni”, “sei stato selezionato”, “premi gratis”, perché nella maggior parte dei casi si tratta solo di una truffa online e questa volta a finire nel mirino è stata Esselunga.

Insomma, sarebbe il caso di cestinare comunicazioni sul volantino Esselunga e spesa a casa in offerta tramite email truffa a partire da oggi 2 luglio in Italia.

