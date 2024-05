Complicato sfruttare il volantino Esselunga con spesa online a casa: problemi con sito e app oggi

Sono pervenute ulteriori segnalazioni oggi 29 maggio, in merito ad un volantino Esselunga che al momento non può essere sfruttato, soprattutto per chi vorrebbe puntare sulla spesa online con consegna a casa. Già, perché da alcune ore dobbiamo fare i conti con problemi riscontrati sia sul sito, sia attraverso l’app del noto store. Si tratta di un disservizio “a singhiozzo”, nel senso che a detta degli utenti ci sono dei momenti in cui tutto sembra funzionare ed altri in cui appare tutto bloccato.

Difficile trarre beneficio dal volantino Esselunga con spesa online a casa: riscontrati problemi con sito e app oggi

Dunque, nulla a che vedere con le truffe che hanno coinvolto indirettamente questo marchio in passato, stando ai nostri approfondimenti pubblicati non molto tempo fa. La questione odierna è calda e va oltre la solita catena WhatsApp che menziona fantomatici regali mai concepiti dall’azienda, sperando ovviamente che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Conoscendo gli standard dell’area tecnica, ci sono tutti i presupposti al momento affinché questo possa avvenire.

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo non ci sono feedback ufficiali da parte dell’assistenza, ma come al solito è chiaro che la vicenda dovrà essere monitorata con grande attenzione nel corso delle prossime ore. Durante il pomeriggio, infatti, capiremo quanto siano diffusi i disservizi citati da diversi utenti dalle prime ore di questo mercoledì. L’auspicio è che nel frattempo possa arrivare quantomeno una risposta ufficiale per comprendere natura e portata del malfunzionamento.

Nel frattempo, qualora abbiate fatto i conti con imprevisti che non vi consentono di sfruttare il volantino Esselunga con spesa online a casa, sappiate che non siete gli unici. Già, perché i problemi con sito e app oggi non sono così isolati come ci si poteva aspettare in un primo momento, in attesa delle mosse del team dei tecnici.

