Evidente la bufala su Bianca Berlinguer morta oggi: nessuna malattia nota

Appare evidente come non mai la bufala su Bianca Berlinguer morta, visto che da alcune ore a questa parte circola una fake news sulla nota conduttrice che, soprattutto negli anni della pandemia, si è ritrovata in modo più o meno indiretto, al centro di polemiche e discussioni a margine delle sue trasmissioni. Qualcuno ipotizza che le condizioni della giornalista siano notevolmente peggiorate a causa di una non precisata malattia, ma allo stato attuale per fortuna non ci sono fonti a supporto di questa tesi.

Va smentita la bufala su Bianca Berlinguer morta oggi: nessuna malattia citata in passato dalla diretta interessata

Ci siamo soffermati spesso e volentieri, negli ultimi mesi, su alcuni contenuti venuti a galla nel corso dei programmi da lei diretti, soprattutto quando era in RAI, ma oggi si arriva dritti come un treno nel mondo delle fake news. Per una volta, la bufala su Bianca Berlinguer morta non arriva dai social. Molto spesso, infatti, abbiamo dei post acchiappaclick soprattutto su Facebook, scoprendo poi tramite link associati ad un’immagine che si parla di tutt’altro.

Oggi 22 ottobre, invece, si è venuta a configurare una situazione differente. Tutto nasce da un video pubblicato nella giornata di sabato su YouTube, evidentemente con il chiaro intento di generare visualizzazioni per innescare entrate pubblicitarie. Una serie di foto della giornalista, accompagnate da frasi tipo “Bianca Berlinguer morta” ed alludendo ad una malattia non nota. La diretta interessata, infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni con le quali si siano creati i presupposti per pensare al peggio.

Come spesso accade in situazioni simili, non ci sono fonti dietro annunci di questo tipo, ma solo l’interesse di chi prova a racimolare qualche soldino qua e là. Noi, in ogni caso, possiamo soltanto limitarci a smentire qualsiasi rumors che conduce all’annuncio su Bianca Berlinguer morta, anche in merito ad una presunta malattia mai citata dalla conduttrice.

