Ingestibile la lite tra Orsini e Ruggeri a CartaBianca per Bianca Berlinguer: la ricostruzione

Durante l’ultima puntata andata in onda di Cartabianca di Bianca Belringuer è avvenuto un dibattito piuttosto acceso, con insulti e paroloni, tra il deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri ed il sociologo e professore della LUISS Alessandro Orsini. Quest’ultimo è ormai ospite fisso della trasmissione della Berlinguer e le sue esternazioni hanno sempre generato un bel po’ di polemica.

Come si è materializzata la lite tra Orsini e Ruggeri a CartaBianca al cospetto di Bianca Berlinguer

Dunque, toni decisamente differenti rispetto a quanto avvenuto dopo l’imitazione di Crozza trattata pochi giorni fa. Fino ad ora però non avevamo ancora assistito ad un diverbio così acceso con un altro ospite, ma evidentemente la presenza in studio di un politico come Ruggeri ha destabilizzato non poco Orsini. Tutto è partito come sempre dall’argomento guerra in Ucraina, con Ruggeri che ha evidenziato come la situazione sia piuttosto complessa, non esistono soluzioni facili e da chi è contrario all’invio di armi non ha mai sentito un’alternativa concreta.

Chiaramente qui Ruggeri ha mandato una frecciatina proprio ad Orsini che invece aveva piuttosto criticato il voto sugli aiuti militari a Kyiv. Non è mancata quindi la risposta piccata del professore della LUISS che ha evidenziato come il Parlamento abbia votato tanti orrori, come ad esempio le leggi fasciste. Da qui si è scatenata una rissa verbale dalla quale non è stato possibile far emergere alcuna parola chiara, è stato un continuo urlare ed insultarsi che la stessa Belringuer non è riuscita a fermare.

Volano paroloni come si osserva su Twitter, con Ruggeri che definisce Orsini un mitomane, mentre quest’ultimo replica con cretino e prepotente. Uno scenario alquanto imbarazzante che ha lasciato un bel po’ basiti i vari telespettatori. Prima però di quest’accesa lite, già in precedenza era scoppiato un battibecco, con Ruggeri che aveva criticato non poco i modi didascalici di spiegare i vari concetti da parte di Orsini, dicendo che non tutti sono più scemi di lui.

La risposta del professore non è stata di certo gentile, dicendo come su di lui forse qualche dubbio possa esserci. Insomma uno scontro di fuoco alimentato dal fatto che Orsini abbia voluto dimostrare come non bisogna avere paura di un parlamentare prepotente, ritiene infatti di essersi solo difeso perché un personaggio che veste questo tipo di ruolo non può parlare in questo modo ad un cittadino. Insomma, serata agitata per Bianca Berlinguer a CartaBianca, dopo lo scontro tra Orsini e Ruggeri.

