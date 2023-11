Elon Musk approva il tweet sbagliato: X ancora nei guai. Ormai la storia di Elon che causa problemi al social che aveva comprato sognando di creare un nuovo titano del mondo è passata dalla telenovela alla scalcinata sitcom. Twitter sì, Twitter no, Twitter forse.

Poi Twitter finalmente comprata, Twitter affossata, Twitter in crisi, Twitter piena di spammer, spunte blu a pagamento, gente spunta blu a sua insaputa perché nessuno voleva la spunta blu, Talebani e spammer con la spunta blu, Twitter che diventa X, X contro le AI, X contro tutti… abbiamo ormai pagine e pagine sulle bizzarre sciagure di Elonio, e ne arrivano altre.

Elon Musk approva il tweet sbagliato: X ancora nei guai

In piena ondata montante di antisemitismo mondiale, in quella stessa X popolata di imbecilli pronti a giurare che l’antisemitismo non sia “contro gli ebrei” perché semiti erano anche i fenici e i cartaginesi e loro ai cartaginesi non hanno fatto niente di male dai tempi in cui Enea diede il due di picche a Didone il buon Musk elargisce una pacca virtuale sulla spalla, un semplice “hai detto la pura verità” al commento sbagliato.

Uno contentente la frase “Le comunità ebraiche hanno usato contro i bianchi lo stesso odio dialettico che chiedono venga smesso di essere usato contro di loro”.

Un commento assolutamente sbalestrato e che personalmente avremmo rimosso e non approvato se ci fosse capitato in bacheca. Ma noi non siamo l’ineffabile Musk, e noi non ci troviamo improvvisamente “alleggeriti” del supporto di IBM, magnate della tecnologia che ha sospeso le inserzioni pubblicitarie assieme ad altri inserzionisti come Apple, Disney, Paramount, Warner Bros, NBC e Lionsgate, tanto per cominciare.

Ovviamente Elon Musk non concorda, anzi se la prende con l’Anti Defamation League invocando il “razzismo antibianco”.

Ma Linda Yaccarino già comincia il controllo danni giurando che

“X è stato estremamente chiaro anche riguardo ai nostri sforzi per combattere l’antisemitismo e la discriminazione. Non c’è posto per questo in nessuna parte del mondo. E’ brutto e sbagliato. Punto”.

Perché in fondo Elon Musk potrà anche fare a meno dei soldi degli altri magnati, ma se gli altri magnati ti additano pubblicamente come qualcuno che non vogliono più avere come commensale e persino la Casa Bianca derubrica il tuo social e i tuoi messaggi come latori di “orribili menzogne”, probabilmente il danno di immagine l’hai fatto.

E rifatto. E rifatto ancora.

