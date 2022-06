Edoardo a soli 10 anni rifiuta la vittoria di kickboxing a tavolino ed aspetta il suo avversario

In questi giorni sui social, nel dettaglio su Facebook, sta circolando l’immagine di un bambino che ha fatto un gesto davvero incredibile e che molti hanno pensato fosse una fake news. In realtà non è così, la storia di questo bambino, Edoardo, di dieci anni di Piacenza deve essere di insegnamento per tutti nella vita. Nel dettaglio la vicenda è accaduta pochi giorni fa, quando Edoardo era a Jesolo per disputare i campionati italiani di kickboxing.

La storia di Edoardo, che a soli 10 anni rifiuta la vittoria di kickboxing a tavolino per aspettare il suo avversario

Un gesto di sportività, in linea con quanto abbiamo osservato dopo gli Europei di calcio dello scorso anno. Edoardo doveva partecipare alla finale, ma qui il suo avversario non si è presentato, così si è deciso di dargli la classica vittoria a tavolino. Per uno sportivo però, vincere senza aver disputato la gara, non può considerarsi una vera vittoria ed è alquanto emblematico come tale lezione arrivi da un bambino di dieci anni.

Infatti quando Edoardo ha scoperto che in realtà l’avversario era rimasto imbottigliato nel traffico, questo era stato il problema del mancato arrivo alla fine, ha deciso di aspettarlo ed ha riconsegnato la sua medaglia ai giudici. Quando poi l’avversario è arrivato, si è disputata la finale e questa volta Edoardo ha vinto sul campo, aggiudicandosi la vera vittoria. In realtà lui già aveva vinto con quel gesto, insomma ai bambini spesso piace vincere facile, ma per Edoardo non era quello il modo di raggiungere i propri obiettivi.

Una notizia che è stata condivisa più volte sui social e che è assolutamente vera, anche perché sotto al post pubblicato su Facebook c’è anche il commento di ringraziamenti da parte della mamma, Monia Casotti, che ha voluto esprimere il grande lavoro svolto anche dagli allenatori di Edoardo, perché è soprattutto grazie a loro che il bambino ha capito il senso reale dello sport, fatto di rispetto e correttezza.

Ovviamente la signora ha anche ringraziato tutti gli utenti che hanno speso bellissime parole per suo figlio. Una bella pagina dello sport che è stata giusto condividerla sui social, soprattutto perché vera. Onore al piccolo Edoardo e ai valori di discipline come la kickboxing.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.