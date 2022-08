Editore e autore scrive fumetto illustrato da una IA: per i più seriosi una “graphic novel”. Questo nulla toglie all’importanza artistica del fenomeno con cui le IA grafiche trovano finalmente un “lavoretto onesto”.

Abbiamo purtroppo fatto la conoscenza degli algoritmi che consentono alle Intelligenze Artificiali di dedicarsi all’arte, al disegno ed alla creazione di volti credibili nel modo sbagliato. Conoscendo ad esempio Irina Kerimova, vera e propria incarnazione delle “fonti russe”. Ovvero il volto inventato di una insegnante di chitarra porta a porta diventata improvvisamente debunker, giornalista e pasionaria di Putin ricolma di passione per il suo nuovo mito.

O incontrando Barthold Smith, inventato avvocato morto depositario di tutti i segreti cercati dai complottisti di mezzo mondo.

Le IA trovano ora un posticino per quello per cui erano state create: ausilio all’arte.

Editore e autore scrive fumetto illustrato da una IA

Un autore quindi scrive fumetto illustrato da una IA. E parliamo di “Summer Island” una breve storia dell’orrore, appena una trentina di pagine tra mostri, riti pagani, sacrifici e scene di folla.

Folle coi volti un po’ incerti, un po’ asimmetrici e “irreali” che abbiamo imparato a riconoscere come i frutti di una Intelligenza Artificiale.

I nasi un po’ storti, gli occhi forse troppo simmetrici, sopracciglia e capelli non perfettissimi, rughe un po’ imprecise, ma nonostante questo una storia scorrevole che sembra disegnata da un artista un po’ naïf, scelto per dare ad una storia horror un sapore ancora più peculiare.

Steve Coulson ha così pubblicato qualche tavola di anteprima su Facebook, per poi pubblicare l’intera storia online in formato PDF e CBZ, un file compresso adatto a molti lettori digitali specifici.

Il disegnatore in questo caso è una intelligenza artificiale, Midjourney, un programma dalle grandi capacità in costante evoluzione.

Se il tallone di Achille delle IA sono i volti, Midjoruney sembra in grado di produrne di naïf ma adatti.

Il futuro del disegno?

Come leggerete in coda al fumetto, lo stesso scrittore non ritiene che Midjourney manderà in pensione i colleghi umani.

Però potrà aiutarli: a giudicare dalla copertina e dalle tavole più grandi, vediamo anche noi in un prossimo futuro il mercato delle copertine di edizioni economiche, spesso ridotte al minimalismo di foto stock di modelle e modelli, trarre giovamento da un aiuto hitech.

Foto di copertina da Summer Island, Steve Coulson and Midjourney AI

