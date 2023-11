Dubbi sul significato di X2VR e XDVR con il nuovo album di Sfera Ebbasta

In tanti si sono posti domande a proposito del significato di X2VR, in seguito all’annuncio del nuovo album di Sfera Ebbasta. In uscita qui in Italia entro la fine di questa settimana, stando ai canali social dell’artista, è lecito porsi delle domande su quanto abbia voluto comunicare il cantante con questa sigla. A conti fatti, si tratta di una scelta di marketing che dà continuità ad un suo precedente album, vale a dire XDVR. Solo attraverso questa connessione sarà possibile capirci qualcosa di più.

C’è il giallo sul significato di X2VR e XDVR con l’annuncui sul nuovo album di Sfera Ebbasta

Diciamo che siamo a livelli differenti rispetto ai dubbi relativi ai concetti di foursome e threesome, come abbiamo evidenziato alcune settimane fa parlandovi del caso Giambruno e della sua separazione con Giorgia Meloni. In ogni caso, tornando all’uscita ormai imminente del nuovo album di Sfera Ebbasta, effettivamente l’annuncio dello staff che segue il cantante ha creato un vero e proprio giallo, risolvibile dando uno sguardo al passato.

Come dichiarato a suo tempo dal diretto interessato, il precedente album chiamato XDVR era una sorta di acronimo di “per davvero“. Un stile linguistico decisamente giovanile per interfacciarsi al meglio con il target di riferimento. Partendo da queste considerazioni, diventa più facile risalire anche al significato di X2VR, visto che quel “2” rappresenta una sorta di secondo capitolo rispetto al lavoro iniziale. Un ponte il cui valore sarà ovviamente più chiaro nel momento in cui assisteremo all’uscita dell’album in questione.

In attesa di questa attesa svolta e di un appuntamento ad un passo per i suoi fan, ora dovrebbe essere più chiaro il significato di X2VR. L’album di Sfera Ebbasta con la relativa uscita rappresenta un evento non secondario nel panorama musicale italiano in questo scorcio finale del 2023. Con alcuni chiarimenti a margine.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.