Si brancola nel buio sul significato di foursome e threesome: traduzione sul caso Giambruno

Ci sono ancora oggi dei termini inglesi che vengono utilizzati in modo crescente in Italia, senza che tutti abbiano piena consapevolezza del loro valore, come abbiamo constato in queste ore a proposito del significato di foursome e threesome. Tutto nasce dal caso di Andrea Giambruno, di recente lasciato pubblicato pubblicamente dalla Premier Giorgia Meloni per i continui flirt in diretta tv mandati in onda da Striscia la Notizia, con tanto di fuori onda. Insomma, la traduzione di determinati termini non risulta del tutto chiara.

Precisazioni necessarie sul significato di foursome e threesome: traduzione dopo il caso di Andrea Giambruno su Mediaset

Va detto che su Andrea Giambruno si siano rivelati necessari alcuni chiarimenti già in altri contesti, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri a proposito delle voci sul suo presunto licenziamento da Mediaset. In attesa di capire come si evolverà la sua carriera in tv, oggi tocca rispondere ai tanti utenti che nelle ultime ore ci hanno posto dei quesiti in merito al significato di foursome e threesome. La traduzione, per forza di cose, in un contesto del genere non può essere letteraria.

Facile intuire che ci si riferisca ad un contesto “erotico”, in cui si va oltre la presenza dei classici due partner. E così, con il significato di foursome e threesome ci si riferisce alle attività rispettivamente con quattro e tre persone. In quest’ultimo frangente, di solito abbiamo un uomo o una donna e due persone dell’altro sesso. Più complesso l’altro caso, perché se la traduzione di foursome è semplice (attività con un quartetto di persone), al contempo non è semplice stabilire quante siano di un genere e quante dell’altro.

In ogni caso, questi assunti molto semplici dovrebbero iniziare ad orientrarvi correttamente su traduzione e significato di foursome e threesome. Al di là del fatto che Andrea Giambruno stesse scherzando o meno con la sua ospite in studio, oggi come oggi tocca conoscere questi termini.

