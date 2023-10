Chiariamoci su Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e da ‘Diario del giorno’ su Rete 4

Oggi si parla molto di Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e da ‘Diario del giorno’ su Rete 4 per il fuori onda di Striscia La Notizia. Nella puntata di ieri sera di Diario del giorno, che vede alla conduzione Andrea Giambruno, non era presente il giornalista ed ormai ex compagno di Giorgia Meloni. Si vocifera di come, dopo i fuori onda di Striscia la Notizia, Mediaset abbia deciso di far fuori Giambruno.

Occorrono precisazioni su Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e da ‘Diario del giorno’ su Rete 4 dopo il fuori onda di Striscia La Notizia

Un tema che abbiamo già affrontato alcune settimane fa, seppur in contesto assai differente. In realtà la situazione risulta essere ben diversa, la mancata presenza di Giambruno nella puntata di ieri era stata concordata da tempo, infatti il giornalista era ospite di un evento istituzionale a Pavia. Non aveva quindi la possibilità di condurre, come di consueto, il programma di approfondimento Diario del girono ed infatti è stato sostituito da Manuela Boselli.

Sicuramente i suoi fuori onda mostrati da Striscia la Notizia hanno fatto non poco scalpore, mostratosi in atteggiamenti alquanto ambigui, da piacione nei confronti delle ragazze presenti all’interno della redazione del programma. Quest’oggi è arrivata la notizia della fine della sua relazione con Giorgia Meloni, questa è al momento l’unica verità che riguarda Andrea Giambruno. Non è infatti assolutamente accertato che Mediaset abbia deciso di licenziarlo, non è emersa alcuna notizia ufficiale a riguardo.

Invece erano già circolate voci su una sorta di provvedimento disciplinare adottato dalla rete per quanto evidenziato nei fuori onda diventati ormai più che virali. Senza dubbio si potrà fare maggiore chiarezza sulla situazione lavorativa di Giambruno nei prossimi giorni, ma per il momento non è emerso alcun comunicato in cui si parla di licenziamento per l’ex compagno di Giorgia Meloni.

Il periodo non è dei migliori. Nel giro di pochi giorni Andrea Giambruno è diventato popolarissimo e non per qualcosa di edificante, ma a volte per qualcuno basta che se ne parli. Il futuro è ancora da capire, per ora non si parla di licenziamento da parte di Mediaset. Scopriremo qualcosa in più durante la prossima settimana, capiremo insomma se Mediaset continuerà a puntare su di lui per la trasmissione Diario del giorno.

Probabilmente, per una questione di share, sarebbe consigliabile far rimanere Giambruno al suo posto. Dunque, andiamoci piano su Andrea Giambruno licenziato da Mediaset e da ‘Diario del giorno’ su Rete 4 per il fuori onda reso pubblico da Striscia La Notizia.

