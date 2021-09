Drake che non fa entrare nel suo kebab gli italiani senza green pass

Ormai ci abbiamo fatto il callo e nulla ci sorprende più: gli analfabeti funzionali credono a qualsiasi cosa possa in qualche modo rafforzare una propria convinzione. Certo che se proprio in un gruppo dedicato alle barzellette (quindi dove il senso dell’umorismo dovrebbe esser di casa) non sono riusciti a riconoscere una palese trollata, c’è davvero da preoccuparsi seriamente. Stavolta l’oggetto della fake news è Drake, un rapper notissimo in tutto il mondo sia per i suoi brani che per essere oggetto di un meme famosissimo, tratto dal video del suo successo “Hotline Bling“. Il post mette insieme due elementi che fanno notoriamente indignare il popolo del web: il razzismo e il green pass. Il risultato non può essere che un bait riuscitissimo. Il post, sgrammaticato e con l’immancabile bandiera dell’Irlanda spacciata per quella italiana, è il seguente.

Sentite cosa ha detto questo kebabbaro. “Nel mio kebab non entra nessuno senza greenpass, specie gli itagliani” Cosa gli rispondiamo?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.