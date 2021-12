Diego Fusaro dimostra involontariamente l’efficacia dei vaccini

Il filosofo Diego Fusaro continua la sua campagna NoVax e per far capire come lui abbia ragione, sul suo profilo Twitter ha pubblicato uno schema relativo ai dati Covid del 21 dicembre del 2020, paragonati a quelli del 21 dicembre del 2021. In realtà, se si prende in esame fino in fondo questo schema, analizzando i vari dati nel dettaglio, si evince come Diego Fusaro abbia fatto un bell’autogol.

I numeri forniti da Diego Fusaro rafforzano i vaccini

Torniamo a parlare di Diego Fusaro, dunque, a distanza di qualche settimana. Inconsapevolmente i dati diffusi sul suo profilo Twitter, con la didascalia “Chiaro, no?”, mostrano come i vaccini stiano funzionando alla grande e come bisogna andare dritto verso un’immunizzazione sempre più massiccia. Più nel dettaglio, il foglietto pubblicato da Fusaro mostra tali dati in contrapposizione: 21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi.

Questi numeri evidenziano solo come il numero dei nuovi contagiati cresca in relazione al numero di test (tra antigenici e molecolari) processati in quella giornata (ma anche in altre), ma anche come la campagna di immunizzazione stia producendo effetti benevoli sulla salute pubblica.

Questo perché, come gli ha fatto notare un utente Twitter, il quadro completo è ben diverso, con le ospedalizzazioni che sono nettamente inferiori, ma anche le morti non possono essere paragonate a quelle dello scorso anno. Altro dato importante è che i tamponi processati sono molti di più, quindi è inevitabile che escano fuori più positivi.

Diego Fusaro ha cercato di far capire come i vaccini siano assolutamente inutili, evidenziando un numero crescente di positivi, ma in realtà non ha tenuto conto dei tamponi processati(nettamente superiori rispetto al 2020) e soprattutto i dati delle ospedalizzazioni(nettamente inferiori). Ha fatto un clamoroso autogol che gli si sta ritorcendo contro. Qui non basta un’analisi filosofica per capire quanto i vaccini stiano aiutando ad evitare morti ed ospedalizzazioni, è semplice matematica e forse per questo Diego Fusaro non ha ben compreso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.