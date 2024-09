Danno per certa la nuova squadra per Max Allegri da oggi

Sono giorni estremamente caldi per Max Allegri, considerando il fatto che l’estate appena trascorsa è stata quella dell’addio alla Juventus, con numerose frizioni tra tifosi bianconeri. Da un lato, ancora oggi, c’è chi difende l’operato del tecnico livornese durante i due cicli che l’hanno visto protagonista a Torino. Dall’altro, invece, c’è chi non lo hai digerito per il gioco espresso dal gruppo. Risultatista e mai incline al bel gioco, in nome di una vecchia mentalità italiana forse poco adeguata alla direzione che ha preso il calcio.

In molti danno per scontata la nuova squadra per Max Allegri da oggi: le ultime dall’Inghilterra

Da settimane si rincorrono voci sul futuro del tecnico, al punto che nei giorni scorsi abbiamo dovuto smentire i rumors social che davano per scontata una sua firma con il Milan, complice il complicato inizio di stagione per Fonseca. Ora, se stiamo dicendo che alcuni soggetti stiano dando per certa la nuova squadra per Max Allegri da oggi, c’è un motivo ben preciso. E la ragione va ricercata per forza di cose in Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal portale Bettinglounge.co.uk, che a sua volta cita la quota con la quale Bet Victor prova a prevede i possibili sviluppi per alcune panchine europee, al momento Allegri sarebbe il candidato numero uno per subentrare a Ten Hag al Manchester United. Solo quote, dunque, invitando tutti a prendere con le pinze quanto emerso oggi.

Detto questo, se da un lato danno per certa la nuova squadra per Max Allegri da oggi, al contempo è giusto evitare titoli sui social che diano per scontata la firma del tecnico con il Manchester United. Il rischio di andare incontro all’acchiappaclick, in questi casi, è sempre dietro l’angolo e da quello che ci risulta c’è già chi sta provando ad approfittare della situazione. Si tratta solo di ipotesi e previsioni, senza bassi chissà quanto concrete.

