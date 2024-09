Allegri torna in panchina, ma non al Milan: ad oggi voci non confermate

Si parla nuovamente tanto di Max Allegri, considerando il fatto che l’ex allenatore della Juventus potrebbe presto tornare in panchina. Ovviamente non alla Juventus, al netto delle critiche ricevute da Thiago Motta domenica scorsa dopo il pareggio interno contro la Roma, maturato dopo una prestazione che a molti ha ricordato le caratteristiche osservate nella Vecchia Signora fino alla scorsa stagione. Effettivamente, si parla di diverse squadre accostate al tanto chiacchierato allenatore livornese.

Allegri in procinto di tornare in panchina, ma non al Milan: voci non confermate per ora

In effetti, già alcune settimane fa Allegri era dato come probabile tecnico del Milan per la nuova stagione, prima che la dirigenza rossonera decidesse a sorpresa di virare su Fonseca. Premesso che quest’ultimo non abbia certo iniziato la stagione nel migliore dei modi e che alcuni stiano parlando della forte candidature dello stesso Allegri alla panchina del Diavolo, allo stato attuale non ci sono fonti dietro i soliti rumors che prendono piede quando una big fatica a fare risultati.

Detto questo, nelle ultime ore sono aumentati anche i rumors che accostano Allegri alla panchina di altre importanti squadre europee. Situazioni differenti e ragioni diverse, ma l’allenatore toscano pare possa avere tutte le carte in regola per assumere la guida tecnica del Benfica, oltre che del Manchester United. Due compagini che hanno un grande seguito ed una storia non di seconda fascia, al punto che le indiscrezioni hanno fatto molto rumore.

Esattamente come riportato a proposito del possibile passaggio di Allegri al Milan, anche qui occorre evidenziare che siano solo voci di mercato senza fonti. Al momento l’allenatore resta alla finestra, probabilmente senza escludere la possibilità di subentrare a stagione in corso in alcune piazze, soprattutto nel caso in cui ingaggio e progetto dovessero essere in linea con le sue legittime ambizioni.

