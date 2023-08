Dalla Sicilia stop definitivo agli appelli su Birra Messina, Birra dello Stretto ed Heineken: atto finale

Ci è arrivato una sorta di comunicato direttamente dalla Sicilia, per quanto concerne il recentissimo appello virale su Birra Messina e Birra dello Stretto, con relativo coinvolgimento anche di Heineken. La catena ed il post che gira soprattutto su Facebook prende di mira la solita multinazionale straniera, che sarebbe arrivata qui da noi ed avrebbe dato vita a licenziamenti, con relativi spostamenti della macchina produttiva. Per carità, alcuni elementi veritieri ci sono, come emerge anche dal chiarimento di Heineken esaminato ieri, ma altri aspetti vengono puntualmente ignorati.

Il birrifico siciliano chiarisce la storia su Birra Messina, Birra dello Stretto ed Heineken

In esclusiva, oggi 30 agosto, ci è pervenuta una risposta dallo stabilimento messinese, che avevamo interpellato lo scorso fine settimana nel tentativo di ottenere chiarimenti definitivi sulla storia di Birra Messina, Birra dello Stretto, con inevitabile parentesi sull’acquisizione di Heineken. Nessun conflitto tra le parti. Anzi, una reciproca collaborazione che ha consentito alla produzione siciliana di rimettersi in piedi con una maggiore capacità in termini di distribuzione:

“Tantissimi anni fa a Messina c’era un birrificio, in questo birrificio è nata la Birra Messina. Dopo anni, la Birra Messina è diventata proprietà di Heineken. Successivamente questo stabilimento ha subito diversi cambi di proprietà e sono accadute diverse vicissitudini che si sono concluse con la chiusura dell’attività e il licenziamento dei dipendenti. Alcuni di questi dipendenti, ormai rimasti senza lavoro, hanno deciso di unirsi in cooperativa formando il Birrificio Messina e creando delle nuove birre, cioè Birra dello Stretto e Birra Doc 15 nelle varie tipologie.

Qualche tempo dopo il Birrificio Messina ha iniziato a collaborare con Heineken per la produzione per loro conto di una parte di Birra Messina Cristalli di Sale, che quindi è e resta proprietà di Heineken. Birra dello Stretto e Birra Doc 15 sono e restano proprietà del Birrificio Messina“.

Dunque, ora che abbiamo una presa di posizione anche dal birrificio siciliano, l’auspicio è che si possano mettere da parte gli appelli populisti e superficialmente “patriottici” su Birra Messina, Birra dello Stretto ed Heineken. Scegliete liberamente il prodotto che gradite maggiormente.

