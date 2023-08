Heineken dice basta, precisando su Birra Messina e Birra dello Stretto pubblicamente

Arrivano finalmente alcune precisazioni anche da Heineken, in merito alla polemica sulla distinzione tra Birra Messina e Birra dello Stretto. La multinazionale, infatti, è accusata di aver acquisito il marchio e di aver licenziato i dipendenti siciliano, dopo aver trasferito la produzione in Puglia. Nonostante i nostri chiarimenti dei giorni scorsi, in tanti credono ancora alla storia del grande marchio che annienta quello piccolo, pur essendo vera l’acquisizione in questione ed il fatto che in Sicilia ora si produca anche un altro prodotto.

Chiarimenti ufficiali di Heineken tra Birra Messina e Birra dello Stretto

Premesso che Birra Messina sia marchio Heineken con produzione pugliese a Massafra, mentre Birra dello Stretto sia effettivamente un’esclusiva messinese, occorre ricordare ancora una volta che quest’ultima sia maggiormente diffusa e distribuita grazie al supporto della multinazionale. Il tutto, in nome di un accordo commerciale che risale ormai a quattro anni fa, come abbiamo evidenziato tramite un altro articolo.

Come se non bastasse, su Facebook è arrivato qualche chiarimento extra di Heineken, dopo le accusse sull’aver lasciato a casa tanti dipendenti siciliani: “Birra Messina Cristalli di Sale la facciamo in collaborazione con il Birrificio Messina, che sta lavorando al massimo delle sue capacità e ha la precedenza sulla sua preparazione. Quella che non è possibile fare a Messina la facciamo a Massafra con la stessa passione, così da portarla in tutta Italia“.

Tramite altro articolo, Heineken ha precisato altri concetti tra Birra Messina (senza dimenticare la versione “Cristalli di sale” ancora prodotta in Sicilia) e Birra dello Stretto: “Spostarci a Massafra è stata una scelta obbligata: il birrificio storico nel centro di Messina non era più utilizzabile ma siamo sempre stati vicino ai dipendenti. Quando siamo stati costretti a spostarci, infatti, abbiamo rivenduto il birrificio ai proprietari originali e tutelato i suoi dipendenti. Ora, siamo orgogliosi di essere ritornati a Messina con Birra Messina Cristalli di Sale“.

Insomma, piena collaborazione tra lo stabilimento messinese ed Heineken, a margine di una competizione che non esiste tra Birra Messina e Birra dello Stretto.

