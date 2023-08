Differenze tra Birra dello Stretto, Birra Messina e ruolo Heineken: 3 punti trattati ufficialmente

Le precisazioni di ieri diventano ufficialmente un approfondimento, per quanto concerne le differenze tra Birra dello Stretto, Birra Messina ed il ruolo ricoperto da un famosissimo brand come Heineken in tutta questa storia. In sostanza, da oggi abbiamo a disposizione almeno tre punti trattati ufficialmente dal produttore in Sicilia, in merito alla presa di posizione del gruppo che consente di tenere forte e radicata l’identità del marchio tanto amato qui in Italia. Stando almeno ai recenti post social.

Capiamo bene le differenze tra Birra dello Stretto, Birra Messina e ruolo Heineken: i tre punti affrontati ufficialmente

Come vi abbiamo riportato con il nostro articolo di ieri, se da un lato è vero che la “Birra Messina” sia ormai un prodotto Heineken che vede buona parte della stessa produzione concentrata in Puglia, al contempo boicottare il colosso non ha alcun senso. In Sicilia è rimasta la ricetta originale con la “Birra dello Stretto”, che tuttavia da quattro anni ha avuto modo di estendere la propria distribuzione grazie agli accordi commerciali con la stessa Heineken. Insomma, puntare il dito su quest’ultima ha davvero poco senso.

Detto questo, il chiarimento ufficiale che arriva in queste ore dallo stabilimento di Messina, come si nota su Facebook, aiuta a sgombrare il campo da ogni dubbio: “Birra dello Stretto è solo di nostra proprietà e tutti gli altri marchi presenti sul mercato non ci appartengono, viene prodotta solo ed esclusivamente a Messina, unica sede“.

Provando a chiudere una volta per tutte questa storia, possiamo sintetizzare tutto in tre punti: la “Birra dello Stretto” è prodotta esclusivamente a Messina e, pur non essendo facile da trovare, ha una precisa rete distributiva che si può consultare online; la stessa Birra dello Stretto è maggiormente diffusa (ed agevolata nella produzione) grazie al supporto di Heineken dal 2019.

Infine, la collaborazione tra Heineken e lo stabilimento siciliano è confermato dal fatto che in Puglia sia prodotta la Birra Messina “modificata” e con marchio M, mentre gli isolani gestiscono la “Birra Messina Cristalli di sale”, con identità più vicina all’originale nonostante sia differente dalla Birra dello Stretto, e con marchio E.

