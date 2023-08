Tanta confusione su Birra Messina, Birra dello Stretto ed Heineken: chiarezza sugli inutili appelli

Ci state segnalando in massa un post che è in circolazione su Facebook, con tanto di appello a boicottare Heineken, rea di aver acquistato il marchio Birra Messina e di aver ostacolato “Birra dello Stretto”. Nonostante ci siano alcune verità di fondo dietro questa storia (dall’acquisizione del noto marchio, fino ad arrivare al prodotto realizzato in autonomia da dipendenti licenziati, poi diventati imprenditori), ci sono alcuni errori di fondo che si porta dietro la catena davvero clamorosi.

Ancora supeficialità su Birra Messina, Birra dello Stretto ed Heineken: precisazioni sui soliti appelli

Come se non bastassero le truffe che sfruttano il nome di Heineken, come quella che abbiamo avuto modo di citare in queste settimane, è fondamentale analizzare nel dettaglio quanto riportato nel post stracondiviso sui social ad agosto 2023. Per farvela breve, gli utenti vengono invitati a non acquistare Birra Messina, in quanto di prorpietà di Heineken e con produzione ormai spostata in Puglia, per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Birra dello Stretto.

Se da un lato quest’ultima è effettivamente realizzata in modo indipendente dai vecchi dipendenti siciliani, al contempo si dimentica un dettaglio fondamentale: dal 2019 è in piedi un’ulteriore partnership proprio con Heineken, come evidenziato da diverse fonti. Il noto brand, infatti, aiuta la Birra dello Stretto ad arrivare nel resto d’Italia mettendo a disposizione la propria rete di distribuzione. Al contempo, Birra Messina continua ad essere prodotta sia a Massafra, in Puglia (con etichetta M), sia a Messina (con etichetta E). In quest’ultimo caso, parliamo di Birra Messina ‘Cristalli di sale’.

Al netto di più prodotti sul mercato, l’intera macchina organizzativa è impostata sulla partnership tra Heineken, che da quattro anni garantisce la sopravvivenza e la crescita della cooperativa messinese, insieme ai fondatori della Birra dello Stretto. Concependo nel frattempo anche un’altra versione della birra originale. Appunto, Birra Messina con ‘Cristalli di sale’. Boicottare Heineken, dunque, vuol dire creare un danno anche alla produzione siciliana.

