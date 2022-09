State alla larga dal concorso Heineken: il mini frigo per la birra è una vecchia truffa

Fate molta attenzione al fantomatico concorso Heineken, considerando il mini frigo per la birra ci rimanda ad una vecchia truffa. In queste ore è ritornato in auge una truffa alquanto comune che però a quanto pare non è stata compresa da tutti e si tratta del falso concorso Heineken che garantisce la vincita di un mini frigo. Come sempre si sfrutta WhatsApp per la diffusione di questi messaggi sotto ai quali si celano delle vere e proprie truffe, un metodo ormai infallibile per tanti truffatori.

Come riconoscere la catena WhatsApp sul finto concorso Heineken: il mini frigo per la birra ci riporta ad una truffa

Vicenda che ricorda solo in parte quanto vi abbiamo riportato in passato. Attraverso infatti la famosa app di messaggistica si dà vita ad una vera e propria catena di Sant’Antonio, basta insomma inviarlo ad un utente che improvvisamente la sua diffusione avviene su larga scala. Bisogna quindi fare sempre molta attenzione ai messaggi che si ricevono quotidianamente, soprattutto se ci sono dei link da aprire.

Di solito, se la fonte non è assolutamente attendibile, sotto si cela una grande fregatura. Il concorso Heineken che vi farà vincere un mini frigo non esiste, non è veritiero, ma purtroppo tanti utenti lo stanno ricondividendo ai propri contatti. Può essere quindi alquanto facile ritrovarsi quest’oggi su WhatsApp con un messaggio in cui si parla del concorso Heineken ed è chiaramente importante non aprire il link e soprattutto avvertire l’utente che lo ha inviato.

Come funziona questa truffa del mini frigo riguardante il concorso Heineken? Il tutto avviene in maniera alquanto semplice, vi sarà infatti chiesto di rispondere ad un questionario con poche domande, ma per ricevere il mini frigo bisognerà pagare un piccolo contributo, pochissimi euro. Immettendo in questo modo i dati della vostra carta su questa pagina web, ecco che i truffatori si ritroveranno a poter entrare in tutta semplicità nel vostro conto e prelevare a vostra insaputa del denaro.

Un meccanismo che i malintenzionati utilizzando costantemente quando si tratta di truffare persone sul web, bisogna quindi prestare massima attenzione quando vi richiedono anche pochi euro o semplicemente di inserire i dati della vostra carta utilizzando un link la cui provenienza non è chiara.

Il concorso Heineken con la truffa del mini frigo è stato riproposto a distanza di pochi mesi, ciò significa che qualcuno ha abboccato. Diffidate da tutte queste catene con link. Dunque, evitate il concorso Heineken riguardante il mini frigo per la birra, trattandosi di una vecchia truffa.

