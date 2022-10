“Da domani niente buongiorno e buonanotte con foto, contengono virus”, il ritorno di una vecchia bufala

Le catene del “buongiorno” e “buonanotte” con foto contengono virus? Da diverso tempo Bufale.net invita i lettori ad utilizzare con più parsimonia lo strumento “ricordi” su Facebook (qui un articolo dedicato). Il motivo è legato al rischio di ri-condivisione di contenuti falsi che gli utenti meno alfabetizzati all’uso dei social potrebbero travisare. Chi è meno attento, infatti, si ritrova a ritenere attuale un’informazione già smentita nel passato.

È quanto accade con la catena “Da domani niente buongiorno e buonanotte con foto”, con la quale alcuni utenti sostengono che le immagini contenute nei messaggi virali di questo tipo conterrebbero dei virus che potrebbero formattare il dispositivo. In realtà non è così.

Il messaggio

Ciao. Se non lo sai già ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto. Ti passo l’avviso. Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire e inviare le foto di buongiorno e buonanotte, ce ne sono alcune che sono virus che formattano il tuo cellulare. Attenti, è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV, a Mediaset Premium, a La7, a SkyTG24 e altre emittenti televisive e radio. Diffondi più che puoi, sono parole scritte.

Facciamo notare due dettagli: in primo luogo, il messaggio parla di un “da domani” non precisato; in secondo luogo, il testo riferisce che lo stesso avviso è stato veicolato da emittenti Rai, Sky e La7, e aggiunge “Mediaset Premium” che non è un’emittente, trattandosi di un servizio di streaming in diretta e on demand accessibile tramite sito ufficiale e app dedicate.

Se questo avviso fosse stato realmente trasmesso dalle emittenti italiane sarebbe stato fruibile sui portali delle stesse emittenti, ma in realtà non esiste alcuna traccia di questo contenuto.

Una bufala vecchia

In apertura abbiamo parlato dello strumento “ricordi” su Facebook. Questo messaggio, infatti, si è spostato dalla messaggistica istantanea di WhatsApp alle bacheche social. Bufale.net ha trattato l’argomento in altre occasioni, sia nel gennaio 2021 che nell’ottobre 2021. Mentre scriviamo è il 15 ottobre 2022, dunque è possibile che il messaggio sia ritornato virale come conseguenza di un utilizzo poco attento dello strumento “ricordi”.

Della stessa catena, del resto, si sono occupati gli amici di Optimagazine e i colleghi di Facta. Nel 2019 questa notizia era stata smentita dalla Polizia Postale in un post pubblicato il 16 maggio.

Quindi?

Parliamo di bufala perché non esiste alcun riscontro ufficiale sul pericolo di ricevere virus tramite i messaggi di buongiorno e buonanotte con foto.

Bufale.net coglie l’occasione per invitare gli utenti a controllare sempre la data di un post condiviso e a verificare le notizie ricevute.

