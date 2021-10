Ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp: non è così

Non poteva certo mancare ad ottobre 2021 il ritorno della bufala che esordisce con “ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp”. Una fake news che non dovrebbe veicolare virus veri e propri, almeno sulla carta, visto che da quello che ci risulta neanche oggi sono allegati file o link pericolosi all’interno del testo. Si tratta di un modo per diffondere inutile allarmismo tra coloro che hanno meno dimestichezza con queste storie.

Non credete alla storia “ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp”

Dunque, la chiave di lettura è molto semplice, in quanto bisogna non credere al testo che parte con “ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp”. Vicenda che abbiamo trattato a più riprese sul nostro sito, come avrete notato anche attraverso articoli del passato, ma questo evidentemente non è sufficiente per convincere tutti che siamo davanti ad una bufala.

La catena esordisce con “ciao”. A tutti viene detto, “se non lo sai già”, che a breve entrerà in vigore una nuova regola. In sostanza, il mittente, non la persona generosa che crediamo, ci avvisa che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto. Per questa ragione, si impegna a passarci anche l’avviso. Ovviamente, la catena contiene alcuni elementi standard, come l’invito ad avvisare tutti i contatti della nostra lista, in modo da non aprire e inviare le foto di buongiorno e buonanotte.

Il motivo? Secondo la bufala del giorno ce ne sono alcune che sono virus che formattano il nostro cellulare. Ovviamente, la fake news invita a stare attenti, essendo tutto molto pericoloso. A maggior ragione, dopo che qualcuno lo avrebbe annunciato oggi alla Rai TV. Altra bufala, questa, che coinvolge varie emittenti. Basti pensare a “Mediaset premium, a La 7, a Sky tg 24 e altre emittenti televisive e radio“.

Ricapitolando, ignorate il messaggio virale con “ti avviso che da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp”, essendo solo l’ennesima fake news di oggi 11 ottobre 2021.

