Cubytrix, spunta una chat: “È appena morta la mamma di Luana”

È probabilmente ancora presto per parlare di una svolta nel caso Cubytrix, esploso da quando i corpi senza vita di Luana Costantini e sua madre Elena Bruselles sono stati rinvenuti nel loro appartamento di via Salvadori 12 a Roma, nel quartiere Monte Mario.

I vigili del fuoco e gli investigatori avevano forzato l’ingresso il 19 gennaio trovando le due donne prive di vita: la madre era già morta da tempo mentre Luana, 54 anni, era deceduta da pochi giorni. Il caso è sbarcato pure su Chi L’Ha Visto?, che ha tentato di intervistare il sedicente “shamano” Paolo Rosafio e ha raccolto le dichiarazioni di Marco Foschi, entrambi membri del movimento Cubytrix di cui faceva parte anche la Costantini. Rosafio e Foschi vivevano nell’appartamento delle due donne.

Un articolo pubblicato domenica 5 gennaio su Repubblica riporta una chat privata tra il Foschi e la ex fidanzata. Il Foschi, nella conversazione, comunica la morte di Elena Bruselles.

Cubytrix, la chat tra Foschi e l’ex fidanzata: “È appena morta la mamma di Luana”

Come detto in apertura, Repubblica ha svelato una chat tra Marco Foschi e l’ex fidanzata. Secondo l’articolo, la conversazione risale alle prime ore del mattino del 28 dicembre, più precisamente alle 5:47:

Comunque vorrei tanto che mi stai vicino ma va bene lo stesso

[messaggio eliminato]

È appena morta la mamma di Luana

Scusa ma non posso più parlare

E non sto scherzando – Condoglianze Non sappiamo come dirlo alla Luana

Senti non posso parlare con gente

È tutto una [censura]

[censura]

[censura]

Tu non capisci

Parla con shamano

Io tanto per te sono un pazzo

Repubblica specifica che nelle parti censurate Marco Foschi si sfoga su una tavola Ouija – “‘Sta ca**o di tavola di me**a” – la stessa che sarebbe stata usata dalla Costantini, Rosafio e un’amica per invocare i morti nella notte del 31 ottobre 2022. Lo aveva raccontato lo stesso Foschi, sotto lo pseudonimo di “Roberto”, in un’intervista rilasciata allo stesso quotidiano e pubblicata il 22 gennaio.

Gli ultimi post pubblicati da Luana su Facebook

Repubblica, nell’articolo del 5 febbraio, fa notare che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre Luana Costantini ha pubblicato tre post consecutivi su Facebook intorno alle 23. I post sono ancora disponibili sul suo profilo alternativo da “libero pensatore” e si tratta di condivisioni di link di cui due aforismi e un’immagine.

I due aforismi citano rispettivamente Georgia Briata e Aristotele. Il primo recita:

Tu sei nata per sostenere il nuovo, quel nuovo che ti preme dentro e che non è più possibile far tacere.

Il secondo, più breve, recita: “Se sulla terra prevalesse l’amore, tutte le leggi sarebbero superflue“. Repubblica specifica che su questi dettagli si stanno soffermando gli inquirenti coordinati dal pm Giovanni Bertolini. Perché? Luana ha pubblicato i post nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, e il 28 dicembre corrisponderebbe alla data in cui sarebbe morta sua madre Elena Bruselles.

Se incrociamo i dati con quelli della chat tra Marco Foschi e l’ex fidanzata, ricordiamo che la conversazione è avvenuta alle 5:47 del 28 dicembre, ovvero alcune ore dopo gli ultimi post pubblicati da Luana. Sua madre Elena Bruselles sarebbe dunque morta il 28 dicembre, stando a quell’avverbio “appena” usato dal Foschi nella chat.

Perché è così importante? Ricordiamo che sia Paolo Rosafio che Marco Foschi hanno raccontato di aver lasciato l’appartamento il 29 dicembre, dunque presumibilmente alcune ore dopo la morte dell’anziana madre di Luana Costantini. Soprattutto, entrambi hanno sempre sostenuto che alla loro partenza la situazione era ordinaria, sotto controllo e che la Bruselles fosse viva.

Il punto

In questa vicenda, mentre scriviamo, non esistono ancora indagati. I membri del movimento Cubytrix hanno ribadito più volte di non essere una setta bensì di essere “contro le sette”.

Nella puntata di Chi L’Ha Visto? andata in onda mercoledì 1° febbraio è stato ascoltato Marco Foschi (qui il nostro articolo) che ha manifestato i suoi sospetti su una mano esterna nella morte delle due donne. “Abbiamo litigato con un gruppo che fa rituali voodoo”, ha detto Foschi all’inviata.

Nello specifico, Rosafio – lo “shamano” – sarebbe in conflitto con Il Tempio, che Foschi definisce “la vera setta che da un anno e mezzo crea scompiglio” e a proposito di ciò nel caso di Luana ed Elena ci sarebbero “troppe coincidenze”, a partire da alcuni oggetti che sarebbero spariti dal loro appartamento e da quella boccetta de “l’aceto del diavolo” rinvenuta sul comodino di Luana Costantini.

Quella boccetta, precisa Marco, non appartiene alle soluzioni messe in vendita da Cubytrix.

Conclusioni

Per il momento non esistono notizie sugli esami tossicologici e sulle autopsie condotte sui corpi di Luana Costantini ed Elena Bruselles. La scientifica, scrive Repubblica, sarebbe ritornata nell’appartamento di via Salvadori 12.

