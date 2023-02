Madre e figlia morte in casa, parla l’amico dello sciamano: “C’è la mano di qualcun altro”

Mercoledì 1 febbraio 2023 durante la puntata di Chi L’Ha Visto è stato ripreso il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia trovate morte in casa nel quartiere romano di Monte Mario.

L’inviato ha tentato di dialogare con Paolo Rosafio, il sedicente sciamano di Taurisano (Lecce) che per diverso tempo ha convissuto con le donne nel loro appartamento. Rosafio, tuttavia, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni limitandosi a dire che prima della sua partenza da Roma del 29 dicembre era “tutto a posto”.

Nei precedenti articoli (il primo, il secondo) pubblicati da Bufale.net abbiamo fatto il punto delle indagini, e mentre scriviamo non sono ancora stati effettuati gli esami tossicologici né l’autopsia sui corpi della Bruselles e della Costantini.

Madre e figlia morte in casa, lo sciamano al telefono con “Chi L’Ha Visto?”

Nella puntata andata in onda mercoledì 1° febbraio 2023 di Chi L’Ha Visto? Federica Sciarelli è ritornata sul caso. Un inviato ha intervistato Ada Alibrando, avvocata del sedicente sciamano pugliese Paolo Rosafio, che ha riferito che il suo assistito era preoccupato per lo stato di salute della compagna Luana Costantini e per questo, nel mese di novembre 2022, l’aveva affidata alle cure di uno specialista.

Principalmente si parla di disturbi alimentari con un dimagrimento repentino della Costantini che avrebbe preoccupato Rosafio. Un inviato di Chi L’Ha Visto? ha tentato di agganciare Rosafio con la scusa di acquistare gli olii da lui venduti, fino a quando lo sciamano non si è accorto del tranello e ha detto:

Emotivamente sono stato scosso pochissime volte in questa vita così. Io ce l’ho messa tutta, ti dico, ho dato pezzi di me in senso metaforico, sia per sua madre, che io chiamavo mamma, che per Luana che è stata l’unica donna che è venuta lei da me per la prima volta e mi ha portato da lei.

Rosafio ha poi liquidato il giornalista dicendo “alla fine verrete tutti denunziati”. La Sciarelli ha anche lasciato intendere che nella prossima puntata lo sciamano potrebbe partecipare.

I video con Luana sofferente alle spalle dello sciamano

Durante la puntata di Chi L’Ha Visto? sono stati mostrati anche dei video in cui vediamo lo sciamano impegnato nelle dirette per il movimento Cubytrix e, alle sue spalle, una Luana sofferente. Di lei possiamo sentire anche dei lamenti e dei colpi di tosse.

A proposito di questo, Rosafio ha detto all’inviato al telefono che ciò era dovuto ai ritmi sonno-veglia di Luana Costantini.

Il corpo di Luana è stato rinvenuto “in una strana posizione”, hanno detto durante il programma, con un piede quasi sul pavimento come nel tentativo di alzarsi dal letto. Nella sua stanza erano presenti cinque bottiglie di birra sulle quali poggiavano delle candele consumate. Sul comodino, infine, alcune boccette una delle quali con l’etichetta “l’aceto del diavolo”.

Questo e altro, come la tunica marrone rinvenuta nella stanza della donna e la sua affiliazione a Cubytrix, arricchiscono le sfumature di mistero che avvolgono l’intera vicenda. Non è ancora possibile, infatti, stabilire in quali circostanze siano morte le due donne e per questo, visti gli elementi a disposizione, si prendono in considerazione tutte le ipotesi.

Marco, il secondo inquilino di Luana: “C’è la mano di qualcuno”

Prima di parlare di Marco dobbiamo fare un passo indietro.

Il 23 gennaio abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate a Repubblica da un anonimo occultista che il quotidiano presentava come Roberto. Quest’ultimo affermava di aver abitato in casa della Costantini e della Bruselles fino a dicembre, e che tutto sarebbe precipitato dopo un rituale del 31 ottobre che aveva a che fare con l’evocazione dei morti.

Addirittura Roberto affermava che Luana, nei suoi ultimi giorni, avrebbe “pippato cocaina fino al crollo”.

Di fatto Paolo Rosafio, nelle sue live da casa Costantini, spesso si accompagnava con un ragazzo che ieri ha avuto un volto e un nome: Marco.

Marco sostiene che dalla casa delle due donne sarebbero sparite alcune boccette e mazzi di chiavi, e che negli ultimi giorni – prima che lui lasciasse la casa a dicembre – il motorino della Costantini avrebbe smesso di funzionare.

“Troppe coincidenze”, ha detto Marco, sostenendo che dietro la morte di madre e figlia ci sia la mano di qualcuno. “Abbiamo litigato con un gruppo che fa rituali voodoo“, ha aggiunto. Di questo aspetto aveva già parlato Repubblica in un articolo del 22 gennaio che riportava altre dichiarazioni di Roberto (ora Marco). Parlando di Rosafio, Marco aveva raccontato che lo sciamano aveva avuto frequentazioni con Il Tempio, “la vera setta che da un anno e mezzo crea scompiglio” e in cui si trovano “ritualisti negromanti”. I membri de Il Tempo avrebbero plagiato Rosafio e per un certo periodo avrebbero amministrato con lui il gruppo Facebook, per poi allontanarlo.

Su Repubblica avevano scritto che per questo motivo il sedicente sciamano avrebbe mosso “una vera e propria guerra contro il fondatore de Il Tempio”.

Marco si riferisce a quelli de Il Tempio, quando dice che nello scenario di morte di Luana ed Elena ci sono “troppe coincidenze”?

Conclusioni

Il caso è ancora aperto e per il momento, in assenza dei risultati degli esami tossicologici e dell’autopsia sui corpi di Luana Costantini ed Elena Bruselles, le cause della morte delle due donne restano ancora sul piano delle ipotesi.

Stando alle loro dichiarazioni, Marco e lo sciamano non avrebbero dunque avuto alcun ruolo nella morte di madre e figlia ed entrambi, alle telecamere di Chi L’Ha Visto?, hanno assicurato che al momento della loro partenza da Roma e da quella casa, la Costantini e la Bruselles stavano bene.

