Sui canali Telegram tornano le chat carbonare e messaggini datati nel tempo. Messaggi sulla Pandemia che non sono mai andati via, condivisi da gente che ormai è al livello del soldato giapponese perso nella jungla che non ha capito che la guerra è finita e l’ha anche persa.

Messaggi che non ci sarebbe bisogno di ricondividere, essendo stati sottoposti a fact checking già anni fa.

Cose che non è vero “Il Senato ha messo nero su bianco sui vaccini”

Ne avevamo parlato ad Agosto del 2021, quando la forma prescelta non era un messaggino a mezzo Telegram ma una sequela di video su TikTok.

Si tratta ricordiamo di una banale interrogazione parlamentare o interpellanza simile, senza valore scientifico, che trae spunto da Health Advisory & Recovery Team. Si tratta di un sito che ha visto la luce a gennaio 2021 e che risulta registrato in forma anonima e diretto da un professore di patologia in pensione.

Insomma, un caso di “domandare è lecito, rispondere è cortesia”.

E se vi ricordate che la domanda è stata posta nel 2021, la risposta sarà un po’ uno spoiler: i profili di sicurezza sui vaccini sono stati confermati, e dal 2021 a oggi siamo usciti dalla fase emergenziale pandemica, andando dritti verso l’endemia e la convivenza “pacifica” col virus anche grazie alle vaccinazioni.

Ovviamente, essendo falsa la premessa è anche falsa il seguito: essendo un’interrogazione parlamentare e non una norma la disciplina ordinaria per il risarcimento dei vaccini non è mai cambiata: chi adduce un danno potrà, dimostrandolo, accedere al prescritto risarcimento come di legge senza i fantasiosi automatismi descritti nel testo.

