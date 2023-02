Conad cerca commessi, ma “astenersi calabresi“. Ha fatto certamente discutere un volantino fotografato da un giornalista all’interno del punto vendita di Fai Della Paganella (Trento), dove si annunciava la pronta assunzione di un commesso purché non proveniente dalla Calabria.

Nelle ultime ore è stata fatta chiarezza.

Il volantino

“Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi calabresi, grazie”. La foto è stata postata in prima battuta da un giornalista su Instagram per poi essere ripresa su Facebook dalla community I Love Calabria.

Ne abbiamo parlato in un articolo precedente e abbiamo contattato il servizio clienti per avere informazioni. Per il momento non è ancora arrivata una risposta, ma il titolare del punto vendita è intervenuto con una dichiarazione rilasciata alla stampa locale.

La spiegazione del titolare

Intercettato da Il Dolomiti Pasquale Aceto, titolare della Conad di Fai della Paganella, ha chiarito l’equivoco:

Anche io sono calabrese di origine, sono qui da 31 anni sull’Altopiano, ma vengo da Cosenza. Era solo un cartello ironico, non stiamo cercando personale.

Quindi Aceto si è accorto della bufera social:

Abbiamo visto la piega che stava prendendo e ne abbiamo percepito la gravità, quindi abbiamo deciso subito di rimuoverlo. È stato ingigantito uno scherzo che era semplicemente goliardia e autoironia. All’interno della Conad di Fai siamo in due calabresi, io e un dipendente: un fatto peculiare visto che qui i calabresi sono una rarità.

Infine, le scuse:

Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dal messaggio, era soltanto una battuta.

