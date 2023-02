Conad, “astenersi calabresi” in un annuncio per trovare un commesso: fatevi due domande prima di condividere.

“Astenersi calabresi“, così reciterebbe un annuncio comparso in un punto vendita Conad di Fai Della Paganella (Trento). L’immagine arriva dai social e sta ovviamente scatenando feroci polemiche.

I nostri lettori ci hanno chiesto di fare chiarezza. Ecco cosa sappiamo.

Il volantino recita: “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi calabresi. Grazie”. La foto è comparsa in prima battuta sul profilo Instagram di un giornalista che nella didascalia commenta con queste parole:

Spero davvero che venga rimossa subito. E spero che chi è stato mandato via, possa riprendere il suo lavoro. Ps : a te che hai chiesto questi requisiti ti dico che è meglio astenersi dagli ignoranti pezzi di me**a.

La stessa immagine è stata ripresa dalla pagina Facebook I Love Calabria (qui il post archiviato), che in calce aggiunge: “Spero davvero che questo avviso vergognoso venga rimosso subito, e vengano presi provvedimenti per l’autore”.

Uno degli autori principali della “denuncia social” sulla vicenda è però il giornalista Gabriele Parpiglia, al quale ho chiesto informazioni circa la fonte precisa (sono in attesa).

Il dubbio nasce dalla modalità con cui un punto vendita Conad dovrebbe assumere nuovo personale. Mentre scriviamo, per esempio, le posizioni aperte (qui) non interessano Fai Della Paganella bensì, nella stessa provincia, il comune di Lavis.

Da tempo, inoltre, le catene di supermercati più importanti accettano solo candidature tramite procedure online. Inoltre i supermercati hanno spesso all’interno spazi per negozi minori che non hanno nulla a che vedere con il supermercato o il marchio citato.

Per avere chiarezza sulla vicenda abbiamo contattato l’azienda tramite l’apposito form e siamo in attesa di una risposta. Il nostro consiglio è non condividere l’immagine fino a quando non arriverà una risposta dei diretti interessati, per evitare di commettere un reato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.