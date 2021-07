Cipro: no-vax devastano la sede di un’emittente televisiva (e quelli nostrani se la ridono)

A Nicosia, la sede di Sigma TV è stata assaltata e devastata da un’orda di no-vax inferociti. La “colpa” dell’emittente sarebbe quella di portare avanti una linea editoriale a favore della campagna di vaccinazione, e molto critica verso i no-vax. Come testimoniato del video che vi proponiamo, i vandali hanno danneggiato gli interni della sede e incendiato delle automobili parcheggiate all’esterno. Il tutto è avvenuto nel contesto di una protesta di qualche migliaio di manifestanti che protestavano contro le misure decise dal governo locale, tra le quali l’introduzione del “Safe Pass” per accedere a svariati luoghi, come supermercati, ristoranti e centri commerciali.

La notizia è stata ripresa anche da alcuni media italiani che hanno diffuso il video anche attraverso post nelle loro pagine social ufficiali. Ed è proprio da uno di questi post che vi andiamo a mostrare alcuni commenti allucinanti scritti da no-vax nostrani che hanno plaudito al folle gesto:

