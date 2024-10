Ci risiamo con le ultime notizie su Niko Pandetta che fanno pensare al peggio oggi

Oggi stanno tornando le ultime notizie su Niko Pandetta che fanno pensare al peggio, in merito alle sorti del cantante. Come spesso accade sui social è facile imbattersi in notizie che parlano di personaggi più o meno conosciuti deceduti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di fake news. Ormai è una delle bufale più ricorrenti soprattutto su TikTok, dove proliferano video che parlano di personaggi noti sulla piattaforma che sono morti.

Basta le ultime notizie su Niko Pandetta che fanno pensare al peggio oggi: il cantante non è morto

Dunque, seconda edizione per la voce che aveva preso piede mesi fa, come riportato tramite altro pezzo. Quest’oggi si parla di Niko Pandetta morto, volto che chi bazzica proprio su TikTok ha avuto più volte modo di notare. In realtà non è la prima volta che questa notizia circola sui social, sembra insomma essere una consuetudine che vecchie fake news ritornino alla ribalta in maniera ciclica, soprattutto quando si parla di morte di personaggi più o meno consciuti.

Tale situazione si è verificata anche nel caso di Niko Pandetta morto, bufala ritornata virale quest’oggi. Per chi non lo conoscesse, Niko Pandetta è un cantante neomelodico che si diletta proprio nel pubblicare contenuti su tale social e non mancano vari estimatori. Nelle ultime ore però si è diffusa nuovamente la notizia di Niko Pandetta morto, cosa che ha chiaramente allarmato il pubblico di TikTok e chi insomma ha avuto modo di conoscerlo in questi anni.

La voce si è diffusa in maniera rapida e tanti utenti ci sono cascati, pensando insomma come effettivamente Niko Pandetta fosse morto. Si tratta semplicemente di una vecchia bufala ritornata alla ribalta e che è stata riproposta di nuovo su TikTok, raggiungendo poi lo scopo di chi l’ha diffusa. Se insomma si parla di nuovo di Niko Pandetta morto vuol dire che più persone hanno ricondiviso questa notizia, non approfondendo la fonte.

Basta insomma fare un giro sul web per accorgersi immediatamente come si stia parlando di una vecchia bufala che ha fatto la sua solita apparizione su TikTok. Nessuna fonte parla di morte di Niko Pandetta, quindi ci ritroviamo anche quest’oggi a dover smentire questa news. Insomma, diamoci un taglio con le ultime notizie su Niko Pandetta, con le quali oggi pensiamo sia morto.

