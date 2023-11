Tocca Niko Pandetta morto oggi: le ultime notizie sono prive di fonti

Ci sono pervenute in mattinata diverse segnalazioni, in merito alle voci su Niko Pandetta morto. Immediata la caccia alle ultime notizie sul suo conto da parte di chi ha imparato a conoscerlo per alcuni suoi brani, o tramite i post pubblicati su TikTok, dove gode di un discreto successo. Vicenda che ricorda molto quella di Mario Mario, altro personaggio famoso all’interno di questo social, che negli ultimi tempi si è ritrovato al centro di svariate fake news come abbiamo avuto modo di riportarvi con altri articoli sul nostro sito.

Analizziamo meglio le voci su Niko Pandetta morto con le ultime notizie di oggi

Per chi non avesse messo a fuoco la persona, Niko Pandretta è un cantante neomeolodico di 32 anni, che in passato è finito al centro delle cronache anche per questioni extra-artistiche, essendo stato etichettato dalla stampa anche come pregiudicato catanese. Tuttavia, non è la questione giudiziaria che ci interessa oggi, visto che proprio su TikTok stanno girando alcuni contenuti che sembrano annunciare la sua scomparsa. Creando non poca apprensione tra chi ha imparato ad apprezzarlo in questi anni.

Come ribadiamo sempre in circostanze simili, occorre tener presente che un video pubblicato all’interno di quella piattaforma non possa rappresentare una notizia affidabile ed autorevole. Lecito preoccuparsi dopo aver letto che una persona sia stata trovata priva di vita in carcere. Al contempo, però, occorre verificare il tutto tramite le principali testate italiane, per comprendere se ci sia qualcosa di concreto dietro rumors di questo tipo.

Puntualmente, stamane abbiamo appreso che tutte le indiscrezioni su Niko Pandretta morto siano false. Le ultime notizie ci rimandano ad alcuni contenuti da lui stesso pubblicati sui social. Si tratta di una figura che può piacere o meno, ma queste considerazioni non danno a nessuno il diritto di alimentare voci senza fonti in merito alla salute delle persone.

