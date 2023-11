Annunci su Mario Mario arrestato a Napoli, mentre il tiktoker era in live

Un video a caso di un uomo tratto in arresto, alla base delle indiscrezioni assolutamente senza fonti a proposito di Mario Mario arrestato a Napoli, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore attraverso alcune segnalazioni che ci sono pervenute. Non è la prima volta che il tiktoker si ritrova al centro di voci del genere, se pensiamo che poche settimane fa abbiamo addirittura smentito i rumors secondo cui fosse morto. Invidia, come dice lui, o semplici acchiappaclick alla base di queste situazioni poco piacevoli. Non lo sapremo mai.

Lanciano post su Mario Mario arrestato a Napoli, mentre il tiktoker era in live coi suoi utenti

Curioso, però, quanto avvenuto nel corso delle ultime ore. Già, perché alcuni utenti hanno deciso di lanciare post su Mario Mario arrestato a Napoli proprio all’interno del social network in cui questo personaggio ha acquisito una certa popolarità in questi anni, mentre il tiktoker era in live. Insomma, la questione assume caratteri assolutamente singolari, visto che da parte nostra appare inutile anche qualsiasi tipologia di fact checking.

Del resto, anche il video che stanno facendo circolare su TikTok, annunciando Mario Mario arrestato a Napoli, in realtà mostra un uomo dalle sembianze assai differenti rispetto al tiktoker in questione. Evidentemente, per ragioni a noi sconosciute il personaggio in questione è fonte di ispirazione per coloro che sono soliti alimentare fake news sui social. Dal nostro punto di vista, non resta altro da fare che smentire qualsiasi indiscrezione che vada in questa direzione.

Insomma, mettiamo da parte tutte le voci riguardanti Mario Mario arrestato a Napoli, visto che una smentita indiretta è arrivata da lui stesso essendo stato in live coi propri follower su TikTok proprio nei minuti in cui stava prendendo piede la voce. Prima o poi ne usciremo da queste notizie senza fonti.

