Oggi danno per morto il tiktoker Mario Mario dopo un incidente: bufala confermata

Tocca fronteggiare l’ennesima bufala di questo 2023 a proposito di un personaggio social, visto che alcuni post pubblicati nelle ultime ore parlano del tiktoker Mario Mario morto a causa di un incidente. Un modo di fare insopportabile, visto che i cercatori di visibilità e visualizzazioni non si rendono conto che post del genere creano momenti di angoscia tra amici e parenti della fantomatica vittima, fino a quando queste persone non verificano che in realtà si tratti di una fake news.

Da alcune ore viene dato per morto il tiktoker Mario Mario dopo un incidente: bufala certa al 100%

Insomma, siamo al cospetto di notizie lanciate senza un minimo di cognizione di causa, come troppo spesso avviene in queste circostanze.Tuttavia, se in altre circostanze non avevamo riscontri con alcuni tiktoker dati per spacciati, al punto da dover parlare di “nessuna fonte” coi nostri articoli, in questo frangente risalire alla bufala è stato molto semplice. Proviamo a contestualizzare al meglio i fatti, rassicurando anche coloro che hanno iniziato a seguire il tiktoker in questione con il trascorrere dei mesi.

Già, perché puntualmente notizie false del genere vengono concepite per coloro che in un determinato momento storico hanno più visibilità. Come confermato dal diretto interessato, è una bufala la storia del tiktoker Mario Mario morto in seguito ad un incidente. Lo ha confermato lui stesso con un video pubblicato nel pomeriggio di venerdì. Da qui, le nostre certezze di cui vi parlavamo in precedenza, in attesa di capire quale sarà il prossimo content creator a finire al centro di falsità simili.

Non è un caso che prima della fake news su Mario Mario morto in un incidente, lo stesso soggetto si è ritrovato nelle condizioni di dover smentire un’altra notizia falsa, a proposito di una sparatoria che lo avrebbe visto protagonista. Dunque, come sempre fate attenzione agli annunci che trovate su Facebook e TikTok.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.