Oggi si parla di junya1gou morto: giallo sul tiktoker

Sta girando la voce sui social secondo cui ci sarebbe una brutta perdita per il mondo dei tiktoker, con junya1gou morto. Si tratta di un personaggio diventato molto famoso anche qui in Italia nell’ultimo anno, grazie ai suoi brevi video a dir poco singolari. Sempre divertenti, grazie anche alla sua voce, per certi versi masochisti, con challenge di basso profilo che finiscono sempre male. Insomma, un modo di farsi del male, senza però alcuna conseguenza seria, nel tentativo di strappare un sorriso a coloro che lo seguono.

Si parla con insistenza di junya1gou morto oggi, ma non ci sono fonti serie in merito

Come se non bastasse la fake news relativa a Claudio Amendola passato a miglior vita, come riportato con un altro articolo, oggi tocca concentrarsi su un personaggio diventato tanto famoso soprattutto su Instagram e TikTok. Spesso avviene che all’interno degli stessi social in cui queste persone diventano famosi, con il tempo prendano piede strani rumors che fanno temere sulle sorti dei ragazzi con tanto seguito. Si tratta il più delle volte di bufale concepite per fare visualizzazioni, come potrebbe essere avvenuto di recente con junya1gou morto.

Per ora preferiamo seguire la strada della prudenza, evitando sentenze frettolose che potrebbero indurci in errore. Di sicuro, al momento non si hanno fonti concrete per parlare di junya1gou morto. Basta questo per invitare tutti i nostri lettori a non alimentare una notizia allo stato attuale non verificabile e dimostrabile. Solo un video speciale del diretto interessato potrà mettere la parola fine ai rumors di ottobre sulle sue condizioni di salute.

Persino su TikTok in questi giorni si è parlato di junya1gou morto, anche se alcuni filmati hanno provato a gettare acqua sul fuoco. La sensazione è che nei prossimi giorni ne sapremo di più, arrivando finalmente alla parola fine di questa vicenda al momento nebulosa.

