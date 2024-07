Ci risiamo con Bruce Willis morto oggi dopo una lunga malattia: stavolta è bufala

Quando un personaggio famoso è avanti con gli anni, oppure ha problemi di salute, è facile imbattersi in post social con titoli ingannevoli, ma la storia di Bruce Willis morto a fine luglio 2024 in seguito ad una brutta malattia rappresenta in tutto e per tutto una bufala oggi. Già, perché ci sono contenuti diffusi in rete in modo furbo ed ingannevole, mentre altri, come constatato oggi, non fanno altro che alimentare notizie totalmente false. Senza la minima giustificazione.

Rieccoci con Bruce Willis morto oggi dopo una lunga malattia: questa volta è bufala

Dunque, stavolta stiamo facendo i conti coi rumors su Bruce Willis morto oggi dopo una lunga malattia, al punto da dover parlare di bufala. Già in passato abbiamo dovuto portare alla vostra attenzione alcuni chiarimenti sulle sue condizioni di salute. In questo frangente, riteniamo inutile e ripetitivo addentrarci nella patologia che purtroppo lo tiene da tempo lontano dalla luce dei riflettori, ma questo non ci impedisce di smentire indiscrezioni estreme sul suo conto.

Nessuno ha il diritto di pubblicare o ricondividere la foto di Bruce Willis morto, scrivendo tra parentesi l’anno di nascita ed il 2024, come se avesse perso la vita in queste ore. Le speranze di rivederlo in pubblico in buona salute sono praticamente pari a zero, questo è giusto ribadirlo, ma da qui a dare determinati annunci ce ne passa. Per fortuna, aggiungiamo noi, considerando quanto osservato in questi anni con numerosi VIP.

In una situazione del genere, dal nostro punto di vista possiamo solo far presente a tutti che le voci riguardanti Bruce Willis morto in seguito ed una lunga e dolorosa malattia, soprattutto per chi gli sta vicino, siano del tutto privi di fonti. Ribadiamo anche che, a differenza dei recenti trend presi in esame, in questo frangente ci ritroviamo in tutto e per tutto davanti ad una fake news.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.