Chiara Ferragni viola le regole e sta con Fedez ricoverato: nessun trattamento di favore

La polemica del giorno vede protagonista a quanto pare Chiara Ferragni, immortalata mentre era in compagnia di Fedez ricoverato dopo l’operazione per un tumore al pancreas. Abbiamo già precisato alcuni concetti sulle sue condizioni nella giornata di ieri, se non altro perché le parole del medico sono state male interpretate. Oggi 26 marzo, invece, si parla con insistenza di un presunto trattamento di favore che sarebbe stato riservato a questa famiglia, visto che la nota influencer a detta del popolo del web non poteva trovarsi lì.

Chiara Ferragni non ha violato le regole per stare con Fedez ricoverato

Ci sono molti dettagli tralasciati da coloro che parlano di trattamento di favore per Chiara Ferragni e Fedez. Partiamo dal presupposto che siano stati loro stessi a pubblicare gli scatti all’interno della struttura dove è ricoverato ancora oggi il rapper. Insomma, in caso di violazioni, non sarebbe stato particolarmente intelligente da parte loro esporsi così tanto con le immagini in questione, come avvenuto con il post Instagram di giovedì lanciato dalla sua compagna.

Grazie a Repubblica, però, possiamo scendere maggiormente in dettagli. Ad esempio, da alcune settimane in via Olgettina coloro che visitano i pazienti sono stati riammessi nei reparti per andare a trovare i propri cari. A questo si aggiunge il fatto che Fedez si trovi in una camera a pagamento, dove sono presenti due letti. Uno ovviamente per il paziente, mentre l’altro è riservato ad una persona esterna che eventualmente può passare la notte all’interno della camera.

Per il resto, l’utilizzo della mascherina è richiesto solo nelle aree in comune della struttura. Dunque, all’interno della stanza Chiara Ferragni e Fedez non erano tenuti ad indossarla. La struttura fa sapere che le persone esterne devono esibire un tampone negativo, ma anche il super green pass. In sostanza, non si registrano violazioni di alcun tipo.

