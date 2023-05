C’è scarsità di un importante farmaco contro il diabete (e c’entrano i social). Non è la prima volta che la “medicina fai da te” fa questi danni. Ricorderemo come l’assurda mania di cercare “cure alternative al COVID” pubblicizzandole sui vari gruppi social, WhatsApp e Telegram fu concausa della scomparsa dagli scaffali di antibiotici come lo Zitromax, ritenuti a torto “cura contro il COVID”, malattia virale.

Non c’è due senza tre: l’Ozempic, un noto farmaco per la cura del Diabete di Tipo 2 è tutt’ora quasi irreperibile anche a causa della sua popolarizzazione social come rimedio per l’obesità. Popolarizzazione che passa anche da un post di Elon Musk.

Il Semaglutide, principio attivo dell’Ozempic imita il comportamento di un ormone che stimola la produzione dell’insulina e blocca la produzione del glucagone, responsabile dell’aumento di insulina nel sangue.

Per l’effetto, causa anche un decremento dell’appetito che ha portato ad un uso “off label”, fuori dalle indicazioni, come trattamento dell’obesità.

La produttrice dell’Ozempic ha poi creato un farmaco specificamente destinato al trattamento dell’obesità, con un diverso dosaggio, ma l’assenza dello stesso nel mercato Italiano ha portato a concentrare le attenzioni di tutti sull’Ozempic.

Col prevedibile risultato: chi vuole o deve dimagrire ha diverse opzioni per farlo: ma per un diabetico l’Ozempic è un farmaco salvavita che rischia di non trovare in commercio.

Da mesi l’AIFA è a conoscenza di questa situazione, che rischia di protrarsi per tutto il 2023.

Altre cause sono legate all’onda lunga della Pandemia che ha comportato anche disturbi nella catena del prodotto e la crisi delle materie prime.

In ogni caso, è un bene che la campagna social sull’Ozempic come “dimagrante” ceda il passo alla consapevolezza che bisogna prioritizzare il diabetico.

