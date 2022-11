Casa Surace: è morta nonna Rosetta, amato volto dello show

È morta nonna Rosetta, amato volto di Casa Surace. Chi ha guardato lo show con le irriverenti avventure di una “factory”, un gruppo di attori diventati famiglia ancor prima che colleghi e amici, sicuramente la ricorderà.

Tutti amici e attori tra Napoli e Sala Consilina, Casa Surace si è sempre prefissa l’obiettivo di creare un piccolo spaccato del mondo del Sud, tra famiglia, affetti e mille difficoltà da risolvere con grande ironia.

Proprio per caso entra in scena Rosetta Rinaldi, nonna di uno dei giovani. Semplicemente, il collettivo aveva deciso che non puoi raccontare le avventure di un gruppo di giovani studenti del sud senza il personaggio della nonna.

Non puoi avere un fuori sede senza “il pacco da mandare da casa perché il mio nipote sarebbe sciupato”, e Beppe Polito ha portato in scena così la sua stessa nonna Rosetta.

In breve tempo Rosetta Rinaldi ha conquistato non solo il suo pubblico, ma tutta Casa Surace, diventando la nonna di tutti. Sagace, astuta, amica e compagna di avventure ancor prima che amica, nonna Rosetta è stata la nonna di tutti nel duro periodo dell’isolamento COVID e mentre i venti di guerra squassavano le economie familiari.

Non c’è famiglia meridionale senza la figura, a volte pacata, a volte estemporanea, ma sempre accettata e amata, della nonna/guida/matriarca.

E oggi Casa Surace perde sua nonna, e noi pubblico con loro.

Addio nonna.

Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica.

E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”.

Ci stiamo accorti, tranquilla

Addio nonna Rosetta ❤️

Così Casa Surace sceglie di ricordare l’amata Nonna Rosetta, nata a San Giorgio a Cremano nel lontano 1933 e spirata, semplicemente, perché le cose più belle del mondo non possono durare all’infinito.

Come per la Regina Elisabetta II e Angela Lansbury, la Signora in Giallo, semplicemente è giunto il momento di lasciarci, ma senza mai dimenticare gli insegnamenti e il tempo passato assieme.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.