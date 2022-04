Una posizione netta, quella di Carola Rackete contro Elon Musk a seguito dell’acquisto di Twitter di cui è arrivata conferma nell’ultima giornata. L’attivista ed ex capitana della Sea Watch, appresa la notizia, ha twittato alle 11:40 di questa mattina (qui la versione archiviata) la sua intenzione di abbandonare la piattaforma.

La notizia è stata ripresa dalla nostra stampa nazionale. Ricordiamo che Elon Musk ha già annunciato la sua intenzione di rivoluzionare la piattaforma, favorendo il free speech, e tra le prime preoccupazioni condivise c’è quella di un ritorno degli account dell’ultradestra precedentemente bloccati dai vertici di Twitter a seguito dell’assalto a Capitol Hill. Per il momento, in ogni caso, si tratta soltanto di previsioni.

Sotto il tweet di dissenso di Carola Rackete contro Elon Musk, puntualmente, sono arrivati i commenti ironici anche da parte degli utenti italiani. L’attivista ha pubblicato un tweet di risposta (qui archiviato): “Penso che l’estrema destra italiana abbia davvero bisogno di una vita fuori da Twitter”.

I am so tired of twitter, I am considering to retire this account. Especially now that Elon Musk takes over the platform. And no, I don't use any other social media either.

— Carola Rackete (@CaroRackete) April 26, 2022