Capiamo il significato di olgettine sul caso Berlusconi: stop a case ed assegno mensile

In tanti nelle ultime ore ci hanno chiesto un approfondimento a proposito del significato di olgettine, con un chiaro riferimento al caso Berlusconi e alle novità del giorno per quanto concerne il ricorso della Procura di Milano in Cassazione contro il verdetto di assoluzione del processo Ruby ter. Dopo le fake news riguardanti il Premier del fondatore di Forza Italia, come quella del Gabibbo presente al suofunerale in costume da noi analizzata a suo tempo, un altro tema molto delicato da affrontare questo venerdì.

Tutti cercano il significato di olgettine sul caso Berlusconi: probabile cancellazione di case ed assegno mensile

Scendiamo in dettagli, visto che tutti sono alla ricerca del significato di olgettine sul caso Berlusconi. Il più che possibile stop a case ed assegno mensile per queste ragazze fa rumore. Già, perché la famiglia Berlusconi ha deciso di tagliare i fondi e di avviare gli sfratti che potrebbero essere operativi entro la fine dell’anno. Il blocco dei 2.500 euro mensili per queste ragazze, invece, è già effettivo.

Le olgettine erano un gruppo di giovani donne, in prevalenza di bell’aspetto, che frequentavano le serate mondane milanesi tra il 2008 e il 2011. Il nome deriva da via Olgettina, la strada di Milano dove si trovava la residenza di Silvio Berlusconi. Le olgettine erano inizialmente conosciute come “ragazze di Arcore“, dal nome della residenza di Berlusconi ad Arcore, in Brianza. Il termine “olgettine” fu coniato dal giornalista Marco Travaglio, che lo utilizzò per la prima volta nel 2009.

Il gruppo delle olgettine era composto da circa una ventina di ragazze, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Alcune di loro erano già conosciute nel mondo dello spettacolo, mentre altre erano giovani aspiranti attrici, modelle o showgirl. Le olgettine erano invitate alle serate mondane di Berlusconi, che si svolgevano nella sua residenza ad Arcore o in altri locali milanesi.

Durante queste serate, le ragazze intrattenevano Berlusconi ed altri suoi amici. Dunque, ora è quantomeno più chiaro il significato di olgettine.

