No, la storia del Gabibbo al funerale di Berlusconi in costume non è veritiera

Un esercito di utenti sta alimentando la bufala relativa alla presenza del Gabibbo al funerale di Berlusconi ieri al Duomo di Milano. Un modo per alimentare polemiche rispetto a temi come il lutto nazionale ed i funerali di Stato, di cui si discute da circa 48 ore sui social. Per farvela breve, c’è chi non manda giù questa scelta del governo, aggiungendo che per un evento così importante sarebbe stato consentito ad un uomo travestito di essere presente all’ultimo saluto per l’ex Presidente del Consiglio.

Occhio alla bufala sul Gabibbo al funerale di Berlusconi in costume

Dunque, se da un lato si fa ironia sulla morte di Berlusconi con poco senso, ma partendo da notizie vere come nel caso dell’inviata Laura Troja per il TG3 ad Arcore (ne abbiamo parlato con un altro articolo, invitando tutti ad avere più rispetto soprattutto nei confronti della giornalista), al contempo occorre fare molta attenzione anche alle classiche fake news. Il caso del Gabibbo al funerale di Berlusconi, infatti, evidenzia come tutti noi siamo destinati a giorni e giorni caratterizzati da notizie false.

Del resto, è sufficiente dare uno sguardo alle immagini fornite dalla RAI e disponibili sul sito ufficiale della tv di Stato, essendo la foto in questione estratta dal video, per comprendere che qualcuno abbia deciso di modificarla per inserire l’uomo travestito da Gabibbo. Attenzione, nessuno sta dando per scontato che la persona da anni chiamata ad impersonificare lo stesso Gabibbo non fosse presente all’interno del Duomo di Milano nella giornata di mercoledì. Tutto un altro discorso, però, ritenere che si sia presentato in costume.

Dopo aver chiarito la natura fake della foto che sembrerebbe mostrare il Gabibbo al funerale di Berlusconi in costume, non escludiamo che nel corso delle prossime ore possano venire a galla ulteriori bufale correlate alla morte dell’ex Premier. Come spesso avviene quando un personaggio di spicco viene a mancare.

