Ironizzano su Laura Troja, giornalista RAI del TG3 ad Arcore per Berlusconi: poco rispetto per lei

In tanti in queste ore stanno ironizzando su Laura Troja, giornalista RAI del TG3 ad Arcore per Silvio Berlusconi, dopo la notizia ufficiale riguardante la morte del Cavaliere. Quello che si nota sui social, a conti fatti, è la totale mancanza di rispetto per lei, se consideriamo il fatto che tanti post stanno ignorando che dietro questa inviata ci sia una professionista e non una persona mandata a caso a seguire la giornata del funerale. A dirla tutta, sta lavorando incessantemente con diversi collegamenti da questo lunedì.

Ha poco senso ironizzare su Laura Troja, giornalista RAI del TG3 ad Arcore per Berlusconi

Come se non bastassero le inutili polemiche sul lutto nazionale per Berlusconi, soprattutto in merito al raffronto con il caso Borsellino e Falcone secondo il pezzo che abbiamo pubblicato poche ore fa, tocca dunque focalizzarsi su un’altra questione. Quali sono gli aspetti da evidenziare a proposito del trend social che pone alla nostra attenzione la figura di Laura Troja? In primo luogo, la giornalista RAI del TG3 ad Arcore per Berlusconi non è certo una sprovveduta.

Basti pensare che sul sito RAI è possibile trovare alcuni articoli delicati che risalgono ad alcuni mesi fa, come quello relativo all’anniversario delle famose bare di Bergamo portate via dai militari durante le prime settimane della pandemia da Covid. Sperando che non ci sia facile ironia anche su argomenti delicati come questo tramite negazionisti e NoVax. Insomma, sarebbe arrivato il momento di darci un taglio nel non avere rispetto per lei.

Insomma, Laura Troja, giornalista RAI del TG3 ad Arcore per seguire i giorni successivi alla morte di Silvio Berlusconi, non è stata mandata lì per ironizzare sul Cavaliere e sulla sua proverbiale predisposizione ad intrattenersi con tante donne. I post di queste ore mostrano poco rispetto in primis nei confronti della cronista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.