Capiamo cosa è successo tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri in queste ore

In tanti in queste ore ci hanno posto quesiti in stile “cosa è successo tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri“, a proposito di una polemica tiktok che ha spiazzato diverse persone. Queste richieste ci sono pervenute a causa del fatto che molti sciacalli stanno riportando solo spezzoni video di quanto avvenuto, mentre invece dovrebbero avere rispetto e rimuovere tutti i video di questo tipo. A dirla tutta, è necessario partire da alcune premesse, in quanto qualcuno probabilmente non sa neppure di chi stiamo parlando. Andiamo per gradi, perché il primo è diventato famoso soprattutto su YouTube per le sue capacità da coaching (ci scusiamo se non citiamo tutto le competenze [e sono molte], ma vogliamo far capire come la maggioranza del pubblico generalista ha conosciuto la figura di Danny Lazzarin), oltre che per doti comunicative riconosciute dai tanti iscritti accumulati in questi anni.

Ci chiedono cosa è successo tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri di recente

Per quanto riguarda Domingo Poliandri, in questo caso parliamo di un powerlifter in grado di ottenere diverse medaglie in campionati nazionali, ma che non sta facendo una bella figura in queste ore. Non è un caso che i due non molto tempo fa abbiano deciso di collaborare e di realizzare un video insieme, durante il quale si è verificato l’episodio che sta causando il problema. Scherzando, Poliandri durante la registrazione ha chiesto a Danny Lazzarin se la scelta di non avere figli fosse causa di problemi fisici, magari dovuti all’assunzione di steroidi.

Quesito infelice poiché l’interlocutore, per forza di cose, non era a conoscenza di questi fatti, promettendo all’altro che avrebbe tagliato la scena in questione. Tuttavia, pare che la “risposta” alla domanda abbia iniziato a girare all’interno di alcune chat WhatsApp a causa dello stesso Domingo Poliandri (pare per mezzo di alcune live registrate senza permesso, ma parliamo di ipotesi).

In un video risposta alla vicenda é lo stesso Danny Lazzarin a fornire tutte le spiegazioni, ma non ve lo linkeremo e sinceramente sono questioni private che non devono soddisfare la vostra morbositá.

Vi basti sapere che giustamente Lazzarin, ha minacciato possibili azioni legali con una grinta che ho visto in poche persone.

Dobbiamo ricordarvi che internet, come nel caso di Inquisitor Ghost (alcuni giorni fa), tratta argomenti che possono colpire la sensibilità di chi ha vissuto esperienze molto brutte. Ora, comunque, dovrebbe essere più chiaro cosa sia successo tra Danny Lazzarin e Domingo Poliandri in queste ore, alla luce della polemica su YouTube.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.