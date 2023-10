Cercano il video di Inquisitor Ghost e come si è ucciso il tiktoker Vincent Plicchi: fatela finita

Non ha molto senso cercano il video di Inquisitor Ghost e come si è ucciso il tiktoker Vincent Plicchi. Ha fatto non poco rumore la notizia la morte di un giovane tiktoker di Bologna, Vincent Plicchi, che aveva la passione per il cosplay ed utilizzava la piattaforma cinese per creare contenuti vestito da Inquisitor Ghost, personaggio del videogame Call of Duty.

Poco rispettoso andare alla ricerca del video di Inquisitor Ghost e come si è ucciso il tiktoker Vincent Plicchi

Vicenda che ricorda in parte quella recente di Mister Pella Pazzo. Una passione che però gli ha rovinato la vita, visto che martedì scorso ha deciso di togliersi la vita in diretta su TikTok. Un gesto estremo del 23enne che aveva dichiarato di non farcela più, di vivere un periodo troppo difficile da superare. Un suicidio in diretta seguito da migliaia di utenti, i quali hanno anche cercato di allertare le forze dell’ordine, ma purtroppo i soccorsi non sono arrivati in tempo.

Un dramma che ha colpito il tiktoker Vincent Plicchi, il cui video del suicidio nelle vesti di Inquisitor Ghost ha avuto in poco tempo tantissime visualizzazioni. Il problema è proprio questo, molti utenti stanno cercando questo video di Inquisitor Ghost per scoprire come si sia effettivamente suicidato Vincent Plicchi. Si sta attuando una ricerca forsennata sul web per assistere a questo video del suicidio di Vincent Plicchi, continuando in questo modo a tormentare l’anima di un ragazzo che era ormai perduta.

I Carabinieri di Bologna stanno lavorando al caso per capire del perché si sia arrivati a questo punto. Probabile che Vincent Plicchi, nelle vesti di Inquisitor Ghost, fosse vittima di cyberbullismo. Il web ed i social possono far male più di qualsiasi altra cosa e purtroppo molti utenti non si fermano nemmeno davanti alla morte.

L’accanimento nei confronti di questo ragazzo prosegue con questa ricerca sul web del video di come si è ucciso Vincent Plicchi nei panni di Inquisitor Ghost. Infatti le autorità sono ancora a lavoro per oscurare i contenuti riguardanti questo video che, in poco tempo, ha iniziato a circolare sulle varie piattaforme social. Insomma, smettiamola con la ricerca del video di Inquisitor Ghost e come si è ucciso il tiktoker Vincent Plicchi.

