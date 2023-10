Come è morto Mister Pella Pazzo: zero fonti su droga e vaccino dietro il malore di Lorenzo

Come è morto Mister Pella Pazzo? Tante domande senza risposte oggi, ma è certo che vi siano zero fonti sulle voci che parlano di droga e vaccino dietro il malore di Lorenzo. In queste ore il mondo dei social, in modo particolare quello di TikTok, è stato scosso dalla morte del tiktoker Mister Pella Pazzo, nome d’arte di Lorenzo Della Femine. Una morte improvvisa che ha lasciato di stucco moltissimi suoi followers, non pochi e che ha iniziato a destare i soliti sospetti da parte dei complottisti.

Come è morto Mister Pella Pazzo: diamoci un taglio sulle voci riguardanti droga e vaccino a proposito del malore di Lorenzo

Come spesso avviene quando si parla di personaggi noti sul web, stando anche al caso di Er Pantera trattato nei giorni scorsi, le voci vanno fuori controllo. Si parla infatti di infarto, arresto cardiocircolatorio che ha stroncato sul colpo il quarantenne di Acerra. La morte di Mister Pella Pazzo ha quindi lasciato dubbi su come sia avvenuta, con diverse domande che non hanno avuto ancora una risposta ufficiale.

Attenzione a ciò che si sta leggendo sui social a riguardo, perché al momento nessuna fonte ufficiale ha confermato i vari sospetti che stanno emergendo sul web. Come sempre infatti è stato tirato in ballo il vaccino, ormai una consuetudine quando muore qualche personaggio più o meno pubblico. Nel caso della morte di Mister Pella Pazzo si parla poi anche di droga, ma si tratta di rumors che non hanno avuto alcun tipo di conferma. Per questo è bene non diffondere notizie false a riguardo.

Purtroppo è vera la notizia della morte di Mister Pella Pazzo, noto tiktoker campano, ma al momento l’unica certezza è che sia stato un infarto a stroncare la sua vita. Parlare di vaccino o di droga non è assolutamente corretto, anche se sappiamo come molti complottisti siano concentrati soprattutto sul primo argomento quando si tratta di morti generate da arresti cardiaci. Mister Pella Pazzo aveva appena quarant’anni, ma purtroppo la morte può colpire in qualsiasi momento della vita.

I suoi video su TikTok hanno fatto divertire un po’ tutti, sempre provocatorio ed ironico, resteranno nei ricordi dei suoi followers. Si attendono intanto notizie più dettagliate su cosa abbia effettivamente causato quest’improvviso attacco cardiaco. Nessuna fonte certa parla di vaccino o di droghe. Insomma, nessuno può rispondere con certezza alla domanda “come è morto Mister Pella Pazzo”, non avendo fonti su droga e vaccino dietro il malore di Lorenzo.

