Voci su Er Pantera morto a Roma: zero fonti su Simone Lopetti

Rumors non confermati su Er Pantera morto. Diventato piuttosto noto a Roma per le sue risse e reati anche più seri, Er Pantera ora finisce in carcere. Stiamo parlando di Simone Lopetti, conosciuto anche per alcuni video pubblicati su TikTok, 55 anni che in queste ore è stato dato per morto da alcuni post presenti sui social. Attualmente non ci sono assolutamente voci che confermano la scomparsa di Er Pantera, anzi pochi giorni fa è stato trasferito in carcere dopo gli innumerevoli reati commessi durante gli arresti domiciliari.

Circolano rumors su Er Pantera morto a Roma: zero fonti su Simone Lopetti in queste ore

Un po’ come avvenuto con Van Der Sar alcune settimane fa, zero fonti sulla notizia di oggi. Er Pantera quindi non è morto, eppure questa notizia sta circolando molto rapidamente sui vari blog. La sua avventura con le forse dell’ordine è iniziata a marzo, quando fu denunciato per aver palpeggiato una ragazza minorenne. La sua condanna prevedeva gli arresti domiciliari da scontare in una struttura sanitaria.

Non contento però Er Pantera sembrerebbe averne combinate delle altre, a giugno era entrato in un bar di Trastevere minacciando tutti con un coltello, ad agosto è scappato dalla struttura sanitaria dove doveva scontare gli arresti domiciliari, è stato poi massacrato di botte da ubriaco da un gruppo di giovani romani ed in questo caso èstato girato anche un video che è diventato molto famoso su TikTok.

Insomma Er Pantera si è reso protagonista di diversi reati in questi mesi ed alla fine il giudice ha deciso di trasferirlo in carcere, queste sono le ultime notizie certe sul suo conto. Chi invece sta diffondendo la notizia della morte di Er Pantera non ha alcuna fonte attendibile che lo attesti, per questo non bisogna al momento credere a questo tipo notizia.

L’uomo è quindi stato arrestato qualche giorno fa e trasferito in carcere per i suoi costanti reati, diventati sempre più numerosi negli ultimi mesi, ma attualmente le voci su Er Pantera morto non sono confermate.

