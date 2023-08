Poco corrette speculazioni su Van Der Sar morto oggi: le ultime sulle sue condizioni

A volte non si riesce proprio a comprendere come possano prendere piede alcune voci, come quelle che oggi danno Van Der Sar morto. L’ex portiere di Juventus, Ajax e Manchester United sta affrontando problemi di salute delicati, ragion per cui quanto vi stiamo riportando oggi ha una valenza differente rispetto a quanto scritto in mattinata con un altro articolo dedicato ad Andrea Bocelli. Tuttavia, la sostanza non cambia, considerando che da alcune ore pare stiano circolando strani post soprattutto su Facebook.

Non ha senso parlare di Van Der Sar morto oggi: cosa sappiamo sulle sue condizioni

In particolare, alcuni utenti hanno portato alla nostra attenzione l’indiscrezione su Van Der Sar morto, con tanto di presunta foto dell’ex calciatore sul letto in ospedale attaccato all’ossigeno. L’uomo in questione non è l’olandese, le cui condizioni al momento non lasciano temere il peggio. Come riporta One Football, l’ultimo bollettino ci ha detto che le sue condizioni sono stabili, ma non ancora tali da ritenerlo fuori pericolo.

Da quel momento non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti, motivo per il quale se da un lato è lecito essere preoccupati per le sue reali condizioni, al contempo non ha alcun senso parlare di Van Der Sar morto. Anzi, sottolineamo con forza che tutte le indiscrezioni di questo tipo siano assolutamente prive di fonti. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della sua famiglia, esattamente come non si trovano altri riscontri dall’Ajax o dai canali social del portiere che abbiamo imparato ad apprezzare anche in Italia.

Dunque, se non sappiamo altro un motivo ci sarà. Occorre rispettare la privacy della sua famiglia, evitando inutili ricondivisioni di notizie non confermate. A maggior ragione, quelle che parlano di Van Der Sar morto senza riscontri ufficiali a supporto. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero trapelare ulteriori novità sotto questo punto di vista.

