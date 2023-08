Ci risiamo con Andrea Bocelli morto oggi: ennesima bufala sul cantante

Ancora una volta bufala su Andrea Bocelli morto, considerando il fatto che oggi circola per l’ennesima volta la falsa notizia sulla scomparsa del noto cantante. In passato l’artista era finito al centro di altre fake news, come constatato negli anni scorsi a proposito del fantomatico ritiro della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Bugliano. Tra le altre cose inesistente ed inventato solo per creare post troll, destinati a chi tende a credere qualsiasi cosa sui social.

Smentiamo tutte le voci su Andrea Bocelli morto oggi: ancora notizie false sull’artista

La bufala su Andrea Bocelli morto è solo una delle tante di questo 2023, in merito a personaggi famosi dati per scomparsi senza alcun motivo. In questo caso siamo al cospetto di una fake news classica, mentre in altre circostanze voci del genere hanno preso piede a causa di alcuni post acchiappaclick. Quelli che, per intenderci, lasciano credere un qualcosa che non esiste inserendo una frase ambigua all’interno di una foto che immortale il VIP di turno.

Come sempre avviene in questi casi, consigliamo ai lettori di verificare notizie del genere attraverso diverse fonti prima di alimentarle con ricondivisioni varie sui social. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, del resto, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della famiglia dell’artista o agenzie di stampa. Dunque, non si tratta tanto di un post con “nessuna fonte” alle proprie spalle, ma di una vera e propria bufala.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso destinato a ritrovarsi al centro di bufale simili, se non altro perché il trend è sempre più forte in questo periodo storico. Dal canto nostro, come sempre avviene in questi casi, non possiamo fare altro che parlare di fake news in merito alle voci su Andrea Bocelli morto. Occhio alle fonti in rete e sui social.

