Ben 5 bufale su Matteo Di Pietro, il padre e TheBorderline dopo l’incidente di Roma

Oggi 24 giugno, guardandoci indietro, possiamo trovare non meno di cinque bufale che sono circolate in questi giorni a proposito di Matteo Di Pietro, il padre ed il gruppo TheBorderline dopo l’incidente di Roma. Quello che purtroppo è costato la vita ad un bambino di cinque anni. Premesso che dalla giornata il giovane si trovi ai domiciliari e che, per forza di cose, il provvedimento in questione lascia intendere che i vari accertamenti abbiano fatto emergere elementi non proprio favorevoli alla sua posizione, ci sono alcuni concetti che vanno per forza di cose precisati.

Quali sono le bufale registrate su Matteo Di Pietro, il padre e TheBorderline dopo l’incidente di Roma in questi giorni

Allo stato attuale, quali sono le bufale che possiamo elencare a proposito di Matteo Di Pietro, il padre e TheBorderline dopo l’incidente di Roma. Partiamo proprio dalla posizione del papà, in quanto alcune testate hanno immediatamente indagato sul suo passato alludendo a presunti problemi con la legge. Anni fa ci fu uno scandalo sulla gestione di alcuni fondi, quando Paolo Di Pietro ricopriva il ruolo di vice del cassiere della tenuta, ovvero Gianni Gaetano. Erano gli anni di Carlo Azeglio Ciampi presidente della Repubblica e di Gaetano Gifuni segretario generale del Quirinale. Di Pietro venne scagionato.

La seconda bufala riguarda proprio Matteo Di Pietro e la sua presunta fuga all’estero. Qualcuno ha parlato addirittura di Spagna, ma il ragazzo non si è mai mosso da Roma ed ora è ai domiciliari. Quest’ultimo dettaglio ci collega alla terza fake news, considerando che sui social ora si parla impropriamente dello stesso Matteo Di Pietro che si troverebbe in carcere.

La quarta notizia falsa coinvolge l’intero gruppo dei TheBorderline, in riferimento alle indiscrezioni secondo cui in questi giorni sarebbero stati arrestati anche gli altri tre ragazzi a bordo della Lamborghini. Non ci risulta. Infine, qualcuno ha sostenuto che una vettura come quella non potesse essere guidata da un neopatentato. In realtà, ci sono e c’erano solo dei limiti di velocità più stringenti che dovevano essere rispettati.

Oltre alle cinque bufale descritte, ci sarebbero poi delle imprecisioni a proposito di Matteo Di Pietro e del gruppo TheBorderline dopo l’incidente di Roma. Vedere per credere quanto riportato nei giorni scorsi, quando abbiamo chiarito che il loro canale YouTube non sia stato cancellato, ma solo sospeso.

