Chiude il canale YouTube dei TheBorderline dopo l’incidente: no, non è proprio così

Qualcuno dice che sia stato chiuso il canale YouTube dei TheBorderline dopo l’incidente di Roma. Il canale YouTube dei The BorderLine non è stato eliminato, ma si parla di sospensione temporanea. Molti siti parlano di account chiuso da parte dei quattro ragazzi che si sono resi protagonisti di una challenge assurda che purtroppo ha provocato la morte del piccolo Manuel.

Precisazioni sul canale YouTube dei TheBorderline chiuso dopo l’incidente di Roma

Occorre dunque qualche chiarimento sulla presunta chiusura del canale YouTube dei TheBorderline, dopo l’approfondimento dello scorso fine settimana. Inevitabilmente, dopo tale tragedia, in molti si sono riversati sul canale YouTube dei The BorderLine per dar sfogo a tutta la loro rabbia per quanto accaduto, creando una serie di insulti tra i commenti.

I quattro ragazzi hanno quindi dovuto agire di conseguenza, spiegando come questo canale sia stato creato semplicemente per intrattenere i giovani con uno spirito sano. In un ultimo messaggio, apparso proprio sul loro canale YouTube, hanno evidenziato come il pensiero vada solo a Manuel, esprimendo il loro sincero e profondo dolore nei confronti della famiglia del piccolo. Per l’incapacità di proseguire moralmente il percorso iniziato qualche anno fa, i The BorderLine hanno deciso di interrompere ogni tipo di attività.

Bisogna fare una precisazione a riguardo, perché il canale esiste ancora, non è quindi stato eliminato. Si parla di sospensione visto come i video vecchi siano ancora presenti e chiaramente è possibile ancora visitare l’account. Probabile che l’avventura social di questi ragazzi sia terminata qui, non ci sarà più la forza di poter continuare questo tipo di percorso dopo la morte di un bambino innocente e quindi in futuro potrà essere del tutto eliminato.

Attualmente però è ancora possibile recarsi sull’account YouTube di The BorderLine e assistere a qualche video vecchio dei quattro ragazzi, molti invece sono stati eliminati. Si può dire che l’avventura social di questi ragazzi sia arrivata al capolinea e purtroppo per loro la vita non sarà più la stessa. Dunque, occhio alle sentenza sul canale YouTube dei TheBorderline.

