Nuove testimonianze aggravano la posizione di Matteo dei The Borderline: possibile arresto

Stanno venendo a galla ulteriori testimonianze che, a conti fatti, rischiano di aggravare non poco la posizione di Matteo dei The Borderline, il ragazzo che era alla guida della Lamborghini noleggiata con cui alcuni ragazzi pare abbiano causato l’incidente purtroppo costato la vita ad un bambino di 5 anni. Le indagini vanno avanti e, rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, stanno venendo a galla ulteriori elementi che potrebbero portare all’arresto dello stesso Matteo Di Pietro.

Cosa rischia Matteo dei The Borderline dopo le ultime testimonianze sull’incidente

L’ultimo aggiornamento arriva da Il Messaggero, secondo cui moltissime testimonianze raccolte in queste ore sembrano confermare la tesi della velocità folle con la quale i giovani stavano sfrecciando a bordo della Lamborghini poco prima dell’incidente. Tra gli altri fattori evidenziati dalla fonte, poi, anche la conferma che Matteo dei The Borderline sia stato trovato positivo ai cannabinoidi, con tracce nel sangue anche se i valori pare abbiano raggiunto una soglia relativamente bassa.

L’ultimo filone delle indagini è focalizzato sullo studio del materiale registrato dai giovani tramite i propri dispositivi, in quanto si ritiene che da video e chat potrebbero venire a galla ulteriori dettagli coi quali diventi possibile definire meglio il quadro generale. Quanto trapelato di recente, come si può facilmente intuire e come ribadito anche da Il Messaggero, potrebbe portare a stretto giro all’arresto di Matteo Di Pietro. I capi di accusa saranno più chiari nei prossimi giorni.

Nello specifico, le testimonianze evidenziano che quell’auto, decisamente appariscente, stesse sfrecciando nel quartiere da circa due giorni e che abbia trascinato per diversi metri la Smart dopo l’impatto. Va detto che la ricostruzione della dinamica dell’incidente non sia ancora conclusa, ma è chiaro che gli ultimi elementi raccolti stiano peggiorando non poco la posizione di Matteo dei The Borderline. La famiglia della vittima, intanto, chiede privacy e rimozione di immagini o dettagli anagrafici alle testate.

